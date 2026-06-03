Recibirá David Beckham su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

David Beckham recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 12 de junio, un día después del comienzo del Mundial de Norteamérica, informó este martes la entidad a cargo del famoso bulevard.

Tom Cruise y Victoria Beckham, la Posh Spice, empresaria y esposa del exmediocampista británico, serán los oradores de la ceremonia que honrará al otrora jugador del Manchester United y del Real Madrid.

“La Cámara de Comercio de Hollywood está orgullosa de recibir a David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood”, dijo la productora de la ceremonia, Ana Martínez, en un comunicado.

La gala se realizará el mismo día que Estados Unidos debuta en Los Ángeles contra Paraguay, en la Copa del Mundo que organiza junto a México y Canadá, detalla quien.com