Recibirá Diego Luna el premio Corazón Honorario del Festival de Cine de Sarajevo

La distinción no solo celebra la carrera del actor, director y productor mexicano, también confirma el lugar que ha conquistado el cine nacional en algunos de los escenarios culturales más importantes del mundo.

Diego Luna recibirá el Corazón Honorario de Sarajevo , el máximo reconocimiento honorífico que entrega el Festival de Cine de Sarajevo, que se celebrará del 14 al 21 de agosto, a las figuras cuya trayectoria ha dejado una huella en la cinematografía mundial.

Mientras Hollywood suele acaparar los reflectores, algunos de los reconocimientos más prestigiosos para un cineasta llegan desde los grandes festivales internacionales. Este año, uno de ellos llevará nombre mexicano.

Además del homenaje, el mexicano presentará Ashes (Ceniza en la boca), su más reciente largometraje como director, estrenado este año en el Festival de Cannes, y ofrecerá una clase magistral dirigida a jóvenes cineastas, profesionales de la industria y público del festival, señala quien.com

Jovan Marjanović, director del festival, destacó en un comunicado que Luna ha construido una carrera capaz de transitar entre grandes producciones internacionales y relatos profundamente humanos que reflejan la riqueza de la cultura latinoamericana.

El Corazón Honorario de Sarajevo distingue a artistas cuya obra ha contribuido al desarrollo del cine y la cultura contemporánea.

A lo largo de los años, el reconocimiento ha sido entregado a cineastas e intérpretes de talla internacional, entre ellos Wim Wenders, Paolo Sorrentino, Willem Dafoe, Stellan Skarsgård, Meg Ryan y Asghar Farhadi.

Con este reconocimiento, Diego Luna se integra a una lista de figuras cuya influencia trasciende la pantalla y alcanza el ámbito cultural y social.

El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para el actor mexicano. En los últimos meses, Diego Luna consolidó el éxito internacional de Andor, una de las producciones mejor valoradas del universo Star Wars, y presentó en Cannes Ashes, adaptación de la novela Ceniza en la boca de Brenda Navarro, que ahora continuará su recorrido internacional con una presentación especial en Sarajevo.

Su presencia en el festival no se limitará a recibir un premio: compartirá su experiencia en una clase magistral y llevará su trabajo más reciente a uno de los escenarios cinematográficos más influyentes de Europa, reafirmando el papel que el talento mexicano sigue desempeñando en el panorama internacional.

Hablar del Festival de Sarajevo es hablar de uno de los ejemplos más poderosos de cómo el cine puede convertirse en un acto de resistencia.

El certamen nació en 1995, cuando Bosnia y Herzegovina aún vivía las consecuencias de la guerra que devastó la región entre 1992 y 1995. En aquel contexto, un grupo de cinéfilos decidió organizar un festival para demostrar que la cultura podía sobrevivir incluso en medio del conflicto.

Tres décadas después, el Festival de Sarajevo es considerado el encuentro cinematográfico más importante del sureste de Europa y una plataforma fundamental para descubrir nuevos talentos y reconocer a figuras consolidadas del cine mundial.

Cada verano reúne a directores, actores, productores y distribuidores de todo el mundo, consolidándose como un puente entre Europa y otras cinematografías internacionales.