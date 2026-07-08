Recibirá George Clooney el ‘León de Oro Honorífico’, por su trayectoria

La noticia no sorprendió a la industria. A sus 65 años, Clooney ha construido una de las carreras más sólidas de Hollywood, con dos premios Oscar, una filmografía que abarca desde grandes éxitos comerciales hasta cine de autor y una cercana relación con el festival italiano, donde ha presentado varias de sus películas más importantes, señala quien.com

George Clooney sumará uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. El Festival Internacional de Cine de Venecia anunció que el actor estadounidense recibirá el León de Oro a la Trayectoria durante su 83ª edición, en reconocimiento a más de tres décadas de aportaciones al cine como actor, director y productor.

El actor George Clooney será distinguido con el León de Oro Honorífico a toda su carrera, en la próxima edición de la Mostra de Venecia, informaron este lunes los organizadores del festival.

El actor debutó en la Mostra de Venecia en 1998 con Out of Sight y, desde entonces, ha regresado en numerosas ocasiones, tanto frente como detrás de las cámaras. En el Lido estrenó cintas como Good Night, and Good Luck, The Ides of March, Suburbicon, Gravity, Michael Clayton y, más recientemente, Jay Kelly, presentada en la edición anterior del certamen.

Al conocer la noticia, Clooney reaccionó con el humor que lo caracteriza: “He vivido tantos momentos extraordinarios en Venecia. Sin duda es mi festival favorito y recibir el León de Oro es un enorme honor. Aunque probablemente también signifique que ya estoy viejo, pero lo aceptaré”, señaló en un comunicado difundido por los organizadores.

El jurado de la edición 83 de la Mostra de Venecia estará encabezado por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Para Clooney, Venecia también tiene un significado especial fuera del cine. Fue en esa ciudad donde, en septiembre de 2014, celebró su mediática boda con la abogada de derechos humanos Amal Clooney, en una ceremonia que reunió a figuras como Matt Damon, Cindy Crawford, Bono, Emily Blunt y Anna Wintour, entre otras celebridades.

El director artístico del festival, Alberto Barbera, destacó que el reconocimiento responde a una trayectoria excepcional y definió a Clooney como “un artista completo y carismático”, capaz de combinar el glamour clásico de las grandes estrellas de Hollywood con una constante evolución como cineasta.

El León de Oro a la Trayectoria es una de las distinciones más prestigiosas del cine mundial y ha sido entregado a figuras como Al Pacino, Pedro Almodóvar, Tim Burton, Jane Fonda, Catherine Deneuve, Martin Scorsese y Clint Eastwood, entre otros.