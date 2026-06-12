Recibirá Glenn Close, el Premio Oscar honorífico

Aunque los premios honoríficos siempre existieron, la creación de los Governors Awards permite que el reconocimiento se haga fuera de la ceremonia oficial de los Oscar, dando más protagonismo a los seleccionados de cada año, detalla eldiarony.com

Hay que recordar que desde hace casi 20 años la Academia decidió hacer una gala adicional para reconocer lo mejor de Hollywood, pero esta vez sin categorías y competición como en los Premios Oscar.

Los elegidos por la Academia fueron la actriz de 79 años Glenn Close, el director de cine de 88 años Ridley Scott, el animador Floyd Norman y las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler. Cada uno, desde sus espacios en Hollywood, es reconocido por alguna particularidad.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha informado cuáles son las personalidades de Hollywood que serán reconocidas en la edición 17 de los Governors Awards, ceremonia que se hará el próximo 15 de noviembre.

cabe recordar que desde hace casi 20 años la Academia decidió hacer una gala adicional para reconocer lo mejor de Hollywood, pero esta vez sin categorías y competición como en los Premios Oscar.

Aunque los premios honoríficos siempre existieron, la creación de los Governors Awards permite que el reconocimiento se haga fuera de la ceremonia oficial de los Oscar, dando más protagonismo a los seleccionados de cada año.

Estos premios honoríficos también han sido calificados por algunos como un “premio de consolación”, pues en varias ocasiones se les ha otorgado a estrellas que han sido múltiples veces nominadas a los Oscar, pero nunca lo han ganado.

La edición 17 de los Governors Awards es un ejemplo de esa tendencia, pues Close y Scott nunca se han llevado un Premio Oscar, aunque sí han estado nominados. La actriz ha sido nominada ocho veces, cuatro de ellas como Mejor Actriz de Reparto y las otras cuatro como Mejor Actriz.

En el anuncio hecho por la Academia, explican. “A lo largo de su extraordinaria trayectoria, la incomparable gama emocional de Glenn Close ha dado vida a algunos de los personajes más complejos del cine”.

Por otro lado, Scott ha sido nominado tres veces en la categoría Mejor Director; esas nominaciones las recibió por su trabajo en las películas Thelma & Louise (1992), Gladiator (2001) y Black Hawk Down (2002).

Sobre el cineasta, la Academia dice. “Es un verdadero visionario cuyo legado de décadas ha dejado una huella incalculable en el cine y la cultura a nivel mundial”.

Aunque Clese y Scott son de los seleccionados más populares de esta edición, también será reconocida la trayectoria de Floyd Norman, conocido por haber sido el primer animador negro de Walt Disney Animation Studios, en los años 50.

Aunque ha trabajado en diferentes éxitos de animación, Norman nunca ha sido nominado a los Premios Oscar. Sin embargo, la Academia reconoce su trayectoria y apunta. “Floyd Norman es el legendario animador que ha roto barreras e inspirado a generaciones de artistas a lo largo de su brillante carrera”.