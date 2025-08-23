Recibirá Gloria Trevi el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025

La cantante compartió la noticia en sus redes sociales, donde agradeció el galardón y lo dedicó a sus seguidores. “Más que elogiarme, creo que honra al público que durante muchos años ha convertido mi música en éxitos que se entrelazan con sus propias historias”, aseguró.

“Gloria Trevi no es solo un ícono musical, es una fuerza cultural cuya voz ha resonado a través de generaciones y fronteras. Su arte, sus giras de récord y su apoyo encarnan el espíritu de este reconocimiento”, declaró Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la HHF, en un comunicado.

Considerada la ‘Reina del Pop Mexicano’, Gloria Trevi recibirá el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 , en reconocimiento a una trayectoria que ha roto barreras tanto en la música como en el apoyo a causas sociales en México, anunció la Fundación Herencia Hispana.

Emocionada, la intérprete de No Querías Lastimarme destacó la pasión y entrega con la que asume cada proyecto, señala vanguardia.com

“A ellos, quienes rompen barreras generacionales y sociales en conciertos donde se convierten en una sola voz, les dedico este honor. Lo recibo junto a ellos, con gran emoción, en momentos en que esto tiene un inmenso valor para todos los latinos que ponemos el corazón en todo lo que hacemos”, expresó.

El galardón será entregado a Trevi el próximo 4 de septiembre durante una gala en Washington, donde también serán honrados Rauw Alejandro, Cheech Marín, la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

Gloria Trevi ha vendido más de 30 millones de álbumes en más de tres décadas de trayectoria. En 2018 fue inducida al Salón de la Fama de los Compositores de Música Latina, siendo la única mujer en recibir el honor ese año.

Su serie biográfica Gloria Trevi: Ellas Soy Yo (2023) alcanzó alrededor de 6.3 millones de espectadores y dio origen a ‘Mi Soundtrack’, una trilogía que combina nuevas versiones de sus clásicos y temas inéditos.

En 2024 celebró 30 años de carrera con su Mi Soundtrack World Tour, agotando funciones en Estados Unidos, Latinoamérica y España, y batiendo récords de presentaciones en México.