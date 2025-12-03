Recibirá Guillermo del Toro, el máximo reconocimiento, por parte del British Film Institute

Además, subrayó su capacidad para trabajar en español e inglés, trascendiendo barreras culturales y consolidándose como una de las voces más influyentes del cine contemporáneo.

El instituto destacó que este reconocimiento celebra la versatilidad artística de Del Toro, quien ha dejado huella tanto en la animación —con su Oscar por Pinocho, como en la acción real, con El laberinto del Fauno y La forma del agua.

El British Film Institute (BFI) otorgará su máximo reconocimiento al aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro. Este honor, considerado un premio de por vida, lo convierte en el primer mexicano en recibir el BFI Fellowship, un galardón reservado para creadores cuya obra ha marcado de forma profunda a la industria global.

El BFI Fellowship es la máxima distinción otorgada por el British Film Institute, la organización cinematográfica más importante del Reino Unido, señala milenio.com

Reconoce una “extraordinaria contribución al cine y la televisión” y busca honrar a artistas cuya trayectoria ha dejado una marca indeleble en la cultura mundial. Entre los galardonados previos se encuentran leyendas como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Bette Davis y David Lean.

Del Toro describió el reconocimiento como “un honor de toda una vida”.

“Agradezco a todos en el BFI por esta gran distinción. Me esforzaré por trabajar arduamente para demostrar que soy digno de la confianza que han depositado en mí”, señaló el cineasta.

La ceremonia oficial de entrega se realizará durante la cena anual del presidente del BFI en Londres, en mayo de 2026. Como parte del homenaje, la institución organizará una serie de proyecciones y eventos especiales, incluido el reestreno en cines británicos de Cronos (1993), la ópera prima de Del Toro.

Este reconocimiento no solo celebra la trayectoria de Del Toro, sino también el impacto del cine mexicano en el mundo. El director forma parte, junto con Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu, de la célebre “Trinidad Mexicana”, un trío que ha redefinido el cine global y acumulado múltiples premios Oscar.

Con el BFI Fellowship, Del Toro reafirma el lugar de la dirección mexicana en la élite del cine internacional.