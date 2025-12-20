Recibirá Harrison Ford el ‘Premio a los Logros de Toda una Vida’

El galardón será entregado durante la 32 edición de los Actor Awards, anteriormente conocidos como los SAG Awards, ceremonia que se transmitirá en vivo por Netflix el domingo 1 de marzo de 2026, desde el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles.

El actor Harrison Ford, una de las figuras más influyentes y reconocibles del cine contemporáneo, fue anunciado como el 61 receptor del SAG-AFTRA Life Achievement Award, el máximo reconocimiento que otorga el sindicato de actores a trayectorias excepcionales tanto en lo profesional como en lo humanitario.

Con una trayectoria que supera los 60 años, Harrison Ford ha construido una filmografía que forma parte del imaginario colectivo mundial. Su nombre está ligado a personajes icónicos que redefinieron el cine comercial y de autor, señala elimparcial.com

Entre sus papeles más recordados se encuentran: Han Solo, en la saga de Star Wars, Indiana Jones, en la franquicia del mismo nombre, Rick Deckard, ademas, fue protagonista de clásicos como Witness, The Fugitive y Air Force One. Por Witness (1985), Ford obtuvo una nominación al Oscar, consolidando su prestigio más allá del cine de aventuras.

Lejos de retirarse, Harrison Ford ha mantenido una presencia activa y relevante en los últimos años. En televisión, destacó con su participación en 1923, serie del universo Yellowstone, junto a Helen Mirren, Shrinking, producción que le valió una nominación al Emmy, demostrando su capacidad para conectar con nuevas audiencias.

Su trabajo reciente ha sido clave para reafirmar su estatus como un actor versátil y vigente. Al anunciar el reconocimiento, Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, destacó la dimensión cultural del actor

“Harrison Ford es una presencia singular en la vida estadounidense; un actor cuyos personajes icónicos han moldeado la cultura mundial. Su carrera ha sido infinitamente emocionante, siempre regresando a su amor por la actuación. Nos sentimos honrados de celebrar a una leyenda cuyo impacto en nuestra profesión es indeleble”, señaló.

El sindicato subrayó que el premio reconoce no solo su legado artístico, sino también su influencia en la industria y en generaciones de actores.

Por su parte, el propio Harrison Ford expresó su gratitud por el reconocimiento, destacando el valor que tiene al provenir de sus colegas.

“Estoy profundamente honrado de ser elegido como receptor este año del SAG-AFTRA Life Achievement Award. Ser reconocido por mis compañeros actores significa mucho para mí”, afirmó el actor.

El actor añadió que ha pasado gran parte de su vida en sets de filmación y que siempre se ha sentido agradecido de formar parte de la comunidad actoral.

El SAG-AFTRA Life Achievement Award no solo distingue una carrera artística, sino también el compromiso social de sus galardonados. En el caso de Ford, el sindicato destacó su trabajo en causas ambientales y de derechos humanos.

Desde hace años, el actor ha sido un activo defensor del medio ambiente, especialmente a través de su colaboración con Conservation International, organización dedicada a la protección de ecosistemas y comunidades vulnerables.