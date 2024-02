Se ha dado conocer que la empresa Broadcast Music Inc. brindará un homenaje especial al reconocido compositor y cantante Horacio Palencia con el Premio Presidencial de BMI en la entrega de los BMI Latin Awards de 2024.

Durante la velada, BMI homenajeará a los compositores y las editoras detrás de las canciones latinas más tocadas en Estados Unidos durante el último año.

En la ceremonia BMI también otorgará sus premios a Canción de Música Regional Mexicana del Año, Compositor de Música Regional Mexicana del Año, Editora de Música Regional Mexicana del Año, Canción de Música Contemporánea Latina del Año, Compositor de Música Contemporánea Latina del Año y Editora de Música Contemporánea Latina del Año.

Palencia empezó a componer a temprana edad, y su primera grabación fue con la Banda Santa Rosa de Guamúchil, con el que el oriundo de Sinaloa tuvo éxito regional.

Esto lo motivó a seguir trabajando en su arte y luego colaboró con La Arrolladora Banda El Limón, que grabó su canción De ti exclusivo, por la que Palencia recibió muchos galardones, entre ellos su primer BMI Latin Award en 2008 y el muy codiciado premio a la Canción del Año de Billboard.

Luego recibió más de 50 BMI Latin Awards, además de la designación de Compositor Latino del Año de BMI y Compositor de Música Regional Mexicana del Año de BMI, cada una cuatro veces.

También ganó Canción del Año por Niña de mi corazón (2011) y Canción Regional Mexicana del Año tres veces consecutivas con Me vas a extrañar (2017), Solo con verte (2016) y No me pidas perdón (2015).