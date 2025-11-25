Recibirá Jerry Corrales el premio ‘Reconocido del Año’ en los ‘Premios Artísticos Owen 2025’

Este miércoles 26 de noviembre, el Teatro Ingenio de Los Mochis será sede de una de las galas más esperadas del año, los Premios Artísticos Owen 2025, en su sexta edición, un evento que reconoce y celebra lo mejor del talento artístico, empresarial y social del norte de Sinaloa.

La velada iniciará con la tradicional alfombra roja a las 19:00 horas, donde desfilarán nominados, invitados especiales y personalidades de los medios de comunicación. Posteriormente, a las 20:30 horas, dará inicio la ceremonia oficial de premiación.

En esta edición, los Premios Owen reúnen a 69 nominados distribuidos en 16 categorías, destacando a artistas, comunicadores, emprendedores y creadores locales que han brillado durante el año por su esfuerzo y talento.

El reconocimiento más importante de la noche, “Reconocido del Año”, será otorgado a Jerry Corrales, vocalista de La Adictiva, por su destacada trayectoria musical y su aportación al impulso del talento sinaloense.