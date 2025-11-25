Recibirá Jerry Corrales el premio ‘Reconocido del Año’ en los ‘Premios Artísticos Owen 2025’

Este miércoles 26 de noviembre, el Teatro Ingenio de Los Mochis será sede de una de las galas más esperadas del año, los Premios Artísticos Owen 2025, en su sexta edición, un evento que reconoce y celebra lo mejor del talento artístico, empresarial y social del norte de Sinaloa.
La velada iniciará con la tradicional alfombra roja a las 19:00 horas, donde desfilarán nominados, invitados especiales y personalidades de los medios de comunicación. Posteriormente, a las 20:30 horas, dará inicio la ceremonia oficial de premiación.
En esta edición, los Premios Owen reúnen a 69 nominados distribuidos en 16 categorías, destacando a artistas, comunicadores, emprendedores y creadores locales que han brillado durante el año por su esfuerzo y talento.
El reconocimiento más importante de la noche, “Reconocido del Año”, será otorgado a Jerry Corrales, vocalista de La Adictiva, por su destacada trayectoria musical y su aportación al impulso del talento sinaloense.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por @premiosowenlm
Una publicación compartida por @premiosowenlm
Más de 50 marcas locales se han unido a esta celebración para respaldar la plataforma que impulsa el crecimiento y la visibilidad del talento regional.
Además, el evento tendrá un sentido social, beneficiando al Sistema DIF Ahome mediante la donación de paquetes de pañales para adultos, reafirmando el compromiso de los Premios Owen con las causas comunitarias.
La conducción estará a cargo de reconocidas conductoras de diferentes medios de comunicación, quienes darán vida a una gala dinámica, elegante y llena de emociones.
El escenario contará con la participación de más de 50 artistas, presentando números musicales, coreográficos y artísticos a lo largo de la noche, culminando con la esperada “Revelación Artística del Año”.
Los Premios Owen 2025 se realizan en coordinación con el Ayuntamiento de Ahome, el Sistema DIF y el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), reafirmando su papel como un espacio de encuentro entre el arte, la sociedad y la solidaridad.