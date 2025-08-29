Recibirá Karla Sofía Gascón el premio Kinéo como mejor actriz internacional

La española Karla Sofía Gastón recibirá el Premio Kinéo como “mejor actriz internacional”, en un certamen organizado en el marco de 82 Festival de Venecia, según anunciaron este viernes sus organizadores.
Gascón participará en la rueda de prensa de estos este sábado 30 de agosto a las 14 horas local que se llevará a cabo en el Hotel Excelsior del Lido veneciano.
El Premio Kinéo, que llega este año a su vigésimo tercera edición, es entregado por la asociación italiana de mismo nombre de forma “colateral” en la muestra.
La actriz será así distinguida tras el escándalo que desataron sus comentarios en redes sociales en plena campaña de la película Emilia Pérez (2004), por la que recibió una nominación al Óscar, señala milenio.com
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Karla Sofía Gascón (@karsiagascon)
Una publicación compartida por Karla Sofía Gascón (@karsiagascon)
La Asociación Cultural Kinéo fue fundada en el 2002 para impulsar el cine italiano e instituyó estos premios que tienen como misión “dar voz al público de las salas cinematográficas” del país.
Otros premiados en esta edición son el turco Aras Aydın, como mejor actor de una serie internacional, o Mónica Guerritore como mejor actriz de una serie italiana, entre otros.
Karla Sofía Gascón ya había sido reconocida con otros premios importantes en el ámbito internacional por su rol en Emilia Pérez, entre ellos está el del Festival de Cannes 2024, donde ganó el premio a mejor actriz, compartido con Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz, otro premio fue el del Cine Europeo 2024, aquí recibió el galardón a mejor actriz por su interpretación en la misma película.