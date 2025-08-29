Recibirá Karla Sofía Gascón el premio Kinéo como mejor actriz internacional

La española Karla Sofía Gastón recibirá el Premio Kinéo como “mejor actriz internacional”, en un certamen organizado en el marco de 82 Festival de Venecia, según anunciaron este viernes sus organizadores.

Gascón participará en la rueda de prensa de estos este sábado 30 de agosto a las 14 horas local que se llevará a cabo en el Hotel Excelsior del Lido veneciano.

El Premio Kinéo, que llega este año a su vigésimo tercera edición, es entregado por la asociación italiana de mismo nombre de forma “colateral” en la muestra.

La actriz será así distinguida tras el escándalo que desataron sus comentarios en redes sociales en plena campaña de la película Emilia Pérez (2004), por la que recibió una nominación al Óscar, señala milenio.com