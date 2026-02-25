Recibirá la actriz y cantante María Victoria un homenaje por sus 103 años

El festejo forma parte de la tradicional Noche de Museos en la Ciudad de México, lo que ha generado gran expectativa entre seguidores, comunidad artística y amantes del espectáculo clásico mexicano.

La actriz y cantante, considerada la última diva del Cine de Oro en México, será reconocida por su trayectoria en teatro, televisión y música.

María Victoria celebrará 103 años de vida con un homenaje especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en un evento gratuito que reunirá a figuras del espectáculo mexicano.

El evento se realizará este miércoles como antesala a su cumpleaños número 103, que se cumple oficialmente este jueves. Los detalles confirmados son que el lugar será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 20:00 horas, y la entrada será gratuita, señaló elimparcial.com

La expectativa es alta debido al carácter histórico del reconocimiento y la posibilidad de ver en escena a varias figuras invitadas. El concierto contará con una lista destacada de artistas invitados que celebrarán la carrera de la actriz, entre ellas Susana Zabaleta, Paco de María, Manuel Landeta y Luisa Almaguer.

En el evento participará el ballet original del Teatro Blanquita, su presencia es especialmente simbólica, ya que el Teatro Blanquita fue uno de los escenarios donde María Victoria consolidó su estilo de cabaret y su vínculo con el público mexicano.

María Victoria es considerada una de las figuras más representativas del entretenimiento nacional por varias razones.

Es una de las últimas sobrevivientes del Cine de Oro mexicano, marcó época en la televisión con el programa La criada bien criada, también fue referente del teatro de revista y del espectáculo nocturno en México, además construyó una carrera musical con temas que se volvieron clásicos.

Entre sus canciones más recordadas destacan, Cuidadito, cuidadito, Así as, Como un perro, Qué divino, Bien hecho. Su estilo, caracterizado por voz grave, elegancia y picardía escénica, la convirtió en un símbolo femenino del espectáculo durante décadas.

El homenaje no solo celebra un cumpleaños, sino que pone en valor la historia del espectáculo mexicano. Reconocer a María Victoria en un escenario emblemático refuerza la importancia de preservar la memoria artística del país y de conectar nuevas generaciones con figuras que marcaron época.

En un momento donde el entretenimiento se mueve rápido y las tendencias son efímeras, el festejo por los 103 años de la actriz recuerda que algunas trayectorias trascienden décadas.

Este concierto gratuito será, más que una celebración, un tributo a una leyenda viva que ayudó a construir la identidad del cine, la televisión y la música en México.