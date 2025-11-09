Recibirá Pandora el premio Excelencia Musical por La Academia Latina de Grabación

Este año, Pandora está celebrando los 40 años del lanzamiento de su icónico tema Cómo te va mi amor -- de la autoría de Hernaldo Zuñiga--, el detonante del éxito que ha acompañado su trayectoria, luego de que en sus inicios hicieron coros a Pedro Vargas, Emmanuel y hasta Timbiriche, por lo que de por sí el trío ya estaba de fiesta.

A casi nueve meses de haber recibido la noticia de que serían distinguidas en la fiesta musical que se realizará en Las Vegas. “Por parte de alguien de la Academia Latina de la Grabación que nos buscó en febrero y nos dio la noticia y nos advirtió que no podíamos decir nada, hasta que se nos autorizará”, la emoción no ha disminuido.

Pandora recibirá el Premio a la Excelencia por parte de la Academia Latina de la Grabación; en un dejo de sinceridad las hermanas Lascuraín, Mayte e Isabel, y Fernanda Meade aseguraron que no lo esperaban.

El festejo lo iniciaron con el lanzamiento del disco, Pandora 40, una recopilación de sus éxitos como Cómo te va mi amor y Como una mariposa y versiones de éxitos de otros cantantes, como Cuando calienta el sol, Ay que pesado y Amor prohibido, Te amaré y Nunca voy a olvidarte--, a los que a que incluyeron Tu café, un tema inédito que materializa el estilo musical con el que han hecho historia, detalla milenio.com

La celebración también incluye un libro, en el que a través de fotografías, testimonios, frases y pensamientos de las protagonistas se concentra la historia del trío que ha superado modas, estilos e incluso la transformación de la industria musical; y que se prepara para realizar una gira internacional.

Mayté comparte que este premio llega en un momento sorpresivo, como todo en su carrera, y que nunca, jamás se imaginaron que la Academia Latina de la Grabación les fuera a dar un reconocimiento, sin saber si es meritorio o no, para los ojos de los demás.

“Hemos hecho una carrera cuyo factor determinante es que sea impecable, que tenga calidad; hemos hecho discos, shows, y siempre nos ha preocupado que sean impecables. Así que este premio llega en un momento muy lindo que mueve fibras y lo recibiremos con todo nuestro amor”.

Fernanda, dijo que que es una carrera que ha trascendido, por eso llevan 40 años, tiempo en el que su música, la música pop, la música de balada cobró muchísimo auge, prueba de ello son todos los ochenteros que hay y que siguen vigentes.

Por su parte, Isabel considera que su permanencia se atribuye a que no han perdido el gusto y siguen haciendo lo que les emociona; y aunque en cierta medida con el paso del tiempo ellas también evolucionan, lo han hecho, sin perder la esencia.

“No hemos dejado de sorprendernos, jamás hemos pensado que porque somos Pandora ya todo está hecho. Ahora con el disco que tenemos como festejo, del tema inédito Tu café, Y por supuesto ahora estamos muy ilusionadas con el Grammy a la Excelencia Musical que nos van a entregar, cuya noticia fue una verdadera sorpresa”, dijo.

Respecto al libro, las cantantes señalaron que este será el cierre del festejo de los 40 años, porque lo que lo van a presentar después del Grammy Latino y antes de que inicien la nueva gira.

“Ahora estamos ensayando y preparándonos con un show muy de antaño para seguir haciendo lo que hemos hecho en las últimas cuatro décadas. La nueva gira nos llevará por Argentina, Chile, Centroamérica y Colombia”, detalló Isabel.

En la semana del Grammy Latino también se rendirá tributo a Raphael como Persona del Año el miércoles 12 de noviembre, en una fiesta muy emotiva donde varios cantantes y amigos del Divo de Linares interpretarán sus éxitos como un homenaje a su carrera musical.

Para la edición 26 de la fiesta musical de la Academia Latina de la Grabación, que será conducida por Roselyn Sánchez y Maluma; el artista más nominado es Bad Bunny con 12 nominaciones, seguido de Ca7riel & Paco Amoroso, y el compositor, productor y arreglista, Édgar Barrera, con 10 nominaciones cada uno.