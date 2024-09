El ícono de la música mexicana Pepe Aguilar será honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama en los Premios Billboard de la Música Latina 2024. El cantante de Por mujeres como tú, también actuará durante la ceremonia, que se transmitirá el 20 de octubre.

“Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es un honor increíble y me recuerda la importancia de evolucionar continuamente como artista”, dijo Aguilar en un comunicado.

“Después de 35 años en esta industria, me siento tan apasionado y motivado como el primer día. Es emocionante ver cómo la música mexicana está creciendo y evolucionando, y estoy orgulloso de ser parte de ese movimiento. Lo que es aún más especial es poder conectarme con una nueva generación de fans mientras me mantengo fiel a mis raíces. Me he reinventado una y otra vez, y a medida que la música continúa evolucionando, estoy listo para seguir empujando los límites y creando algo nuevo”, expresó.

El Premio Billboard Salón de la Fama celebra una carrera que va más allá de la interpretación musical. Se reserva a artistas que han alcanzado reconocimiento mundial y han trascendido géneros musicales e idiomas.

Homenajeados previos incluyen a figuras como José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Mongo Santamaría, El Gran Combo de Puerto Rico, Banda El Recodo, Joan Sebastian, Marc Anthony, Franco de Vita y Alejandro Fernández.

Artista desde pequeño, cuando sus legendarios padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre lo llevaron de gira por primera vez, Aguilar ha cimentado su propio estatus como un renombrado creador de éxitos de música ranchera y mariachi, colocando, hasta ahora, nueve títulos en el Top 10 en la lista Top Latin Albums de Billboard, y 14 en el Top 10 en Regional Mexican Albums.