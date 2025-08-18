Recibirá Ricky Martin el primer Latin Icon Award en los MTV VMAs 2025

El reconocimiento llega 26 años después de que Martin hiciera historia en los VMAs de 1999, cuando ganó el mayor número de premios de la noche y se convirtió en el primer artista latino en ser nominado a Video del Año gracias a Livin’ la Vida Loca . Ese mismo tema lo interpretó en la ceremonia, consolidando su impacto global en la música pop.

El cantante puertorriqueño no solo recogerá el galardón, también ofrecerá una actuación en vivo durante la ceremonia.

Los MTV Video Music Awards 2025 tendrán un momento histórico: Ricky Martin será el primer artista en recibir el Latin Icon Award, una nueva categoría creada para reconocer la trayectoria de figuras que han marcado la música latina en el mundo.

Con una carrera que abarca el pop latino, reguetón, salsa y dance, Ricky Martin ha sido pieza clave en la internacionalización de los ritmos latinos, señala elimparcial.com

Ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy, el artista comenzó su carrera en la infancia, participando en comerciales y, más tarde, como integrante de Menudo, antes de lanzarse en solitario y conquistar escenarios de todo el planeta.

La gala se transmitirá en vivo el 7 de septiembre a las 20:00 horas a través de CBS desde el UBS Arena en Nueva York, por segundo año consecutivo.

Además, la edición 2025 de los VMAs llega con una lista de nominaciones encabezada por Lady Gaga, quien suma 12 candidaturas.

Le siguen Bruno Mars con 11, Kendrick Lamar con 10, y con ocho cada uno, Sabrina Carpenter y Rosé. También destacan Ariana Grande y The Weeknd, con siete nominaciones cada uno.

Conocido como el “Rey del Pop Latino”, Martin alcanzó la fama internacional en la década de 1990 con éxitos como Livin’ la Vida Loca y La Copa de la Vida.

Su estilo musical abarca géneros como pop, salsa y rock, y ha vendido millones de discos en todo el mundo. Además de su carrera musical, Ricky Martin es un ferviente defensor de los derechos humanos y ha trabajado en diversas causas sociales, especialmente en la lucha contra la trata de personas. Su carisma y talento lo han convertido en un ícono de la música latina y un referente cultural.