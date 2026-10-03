Recibirá Rosalía el Premio Billboard Salón de la Fama

Rosalía será homenajeada con el Premio Billboard Salón de la Fama en los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La superestrella española, que además es finalista a seis premios este año, estará presente en la ceremonia del 22 de octubre, que se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock.
El Premio Billboard Salón de la Fama celebra una carrera artística que va más allá de la interpretación musical y toma en cuenta la increíble influencia del artista a nivel global y en múltiples campos, incluido un desempeño excepcional en los charts de Billboard.
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Dicho premio está reservado a artistas que han logrado reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas, detalla billboard.com
Rosalía, una de las artistas más distintivas e influyentes de la música a nivel global, será reconocida “por una extraordinaria carrera definida por la innovación musical, una visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”, según un comunicado.
La cantautora y productora nacida en Barcelona ha desafiando constantemente las convenciones a través de una audaz fusión de ritmos tradicionales, sonidos contemporáneos y una identidad visual única.
En 2018, su álbum El Mal Querer reinventó el flamenco para una nueva generación y la consolidó como una artista dispuesta a transformar la tradición a través de su propia visión creativa.
En 2022, llevó esos límites aún más lejos con Motomami, siendo ella misma quien escribió, interpretó, grabó y produjo el álbum. El proyecto marcó su primera entrada en el Billboard 200, la lista que abarca todos los géneros, debutando en el top 40, y llegó al número 1 de Top Latin Pop Albums, donde pasó 25 semanas en la cima entre 2022 y 2023. También dio paso a su exitoso Motomami World Tour.
Su más reciente LP, el internacionalmente aclamado LUX de 2025, representa su proyecto más ambicioso hasta la fecha y continúa su extraordinaria evolución artística.
El álbum, que incluye 13 idiomas diferentes, le dio a Rosalía su primer top 10 en el Billboard 200, debutando en el No. 4, y además debutó en el número 1 de cinco listas de Billboard: Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums. Rosalía también concluyó recientemente su LUX Tour, completando 57 fechas sold out que reforzaron aún más su impacto.