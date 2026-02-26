Recibirá Thalía el Premio Billboard como Ícono de las Mujeres en la Música

Una vez más la estrella mexicana Thalía será homenajeada, poniendo su legado musical por lo alto y amor que recibe de la audiencia mexicana.

Esta vez fue elegida con el premio ícono de la ceremonia ‘Mujeres en la Música 2026’ de Billboard, un homenaje que celebra su trayectoria y su influencia latina en Estados Unidos.

La gala, que se llevará a cabo el 29 de abril en Los Ángeles, contará con presentaciones de artistas internacionales y un homenaje especial a la carrera de Thalía.

La ceremonia también otorgará premios a distintas artistas como a Teyana Taylor, Zara Larson, Lauffey, entre otras, detalla billboard.com