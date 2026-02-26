Recibirá Thalía el Premio Billboard como Ícono de las Mujeres en la Música

Una vez más la estrella mexicana Thalía será homenajeada, poniendo su legado musical por lo alto y amor que recibe de la audiencia mexicana.
Esta vez fue elegida con el premio ícono de la ceremonia ‘Mujeres en la Música 2026’ de Billboard, un homenaje que celebra su trayectoria y su influencia latina en Estados Unidos.
La gala, que se llevará a cabo el 29 de abril en Los Ángeles, contará con presentaciones de artistas internacionales y un homenaje especial a la carrera de Thalía.
La ceremonia también otorgará premios a distintas artistas como a Teyana Taylor, Zara Larson, Lauffey, entre otras, detalla billboard.com
Jenni de Blackpink, la agrupación Twice, Karol G Belinda, Selena Gomez y hasta las Ha*Ash han sido premiadas en esta ceremonia en años anteriores.
Cada año, los premios Women in Music de Billboard celebran a las mujeres en la industria que han logrado algunos de los mayores avances en los últimos 12 meses, y es precisamente por eso que en 2026, Thalía, Teyana Taylor, Tate McRae, Ella Langley, Kehlani, Laufey y Zara Larsson han sido incluidas en la lista de homenajeadas.
Este año, el Visionary Award será otorgado a Teyana Taylor, actriz de One Battle After Another, mientras que la estrella pop canadiense de la generación Z, Tate McRae, recibirá el Hitmaker Award y la cantante country de Alabama Ella Langley se llevará el Powerhouse Award.
El evento será conducido por Keke Palmer con la participación de un dinámico grupo de artistas actuando y presentando premios, la celebración Women in Music de este año.
“Los Billboard Women in Music 2026 honran a artistas que no solo están definiendo el sonido de hoy, sino también la cultura del mañana”, dijo Jason Lipshutz, codirector de contenido de Billboard, en un comunicado.
“Las homenajeadas de este año representan creatividad audaz, influencia global y excelencia artística en todos los géneros. Desde voces emergentes hasta íconos perdurables, cada una de estas mujeres está impulsando la industria de maneras poderosas”, resaltó.