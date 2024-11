Recibirá Viola Davis el Premio ‘Cecil B. DeMille’ en los Globos de Oro 2025

El Premio DeMille ha sido otorgado a 69 homenajeados, incluido el propio DeMille y colegas actores de Davis como Jodie Foster, Meryl Streep y Jane Fonda.

Davis se convertirá en la sexta actriz de color en recibir el galardón, después de Sidney Poitier (1982), Morgan Freeman (2012), Denzel Washington (2016), Oprah Winfrey (2018) y Eddie Murphy (2023).

“Viola Davis es una luminaria cuyo profundo talento ha cambiado continuamente la lente a través de la cual vemos y entendemos el cine”, dijo Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, en un comunicado.

“Presentarle el Premio Cecil B. DeMille 2025 no es solo un honor, sino un reflejo de nuestra admiración por su dedicación incansable a su oficio y su impacto monumental en la industria. El valor de Viola al retratar personajes complejos y poderosos ha roto barreras y pavimentado nuevos caminos, convirtiéndola en un emblema de excelencia y una receptora ideal de este prestigioso premio”.

Davis alcanzó el estatus de EGOT en 2023 cuando ganó un Grammy al mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos por su audiolibro Finding Me. También ha ganado un Oscar por Fences, un Primetime Emmy por How to Get Away with Murder y dos Tonys por King Hedley II y Fences.

Además, Davis ganó un Globo de Oro por Fences, en el que apareció junto al también ganador del Premio DeMille, Washington.

Autodenominada La Fiesta del Año de Hollywood del Año, la ceremonia de los Globo de Oro es la primera gran entrega de premios de la temporada. También es el mayor espectáculo de premios del mundo para celebrar lo mejor del cine y la televisión.

Nikki Glaser conducirá la ceremonia por primera vez. Glaser fue nominada a su primer Emmy este año por especial de variedades sobresaliente como productora ejecutiva y artista en el especial de HBO Someday You’ll Die. Actualmente está nominada a su primer premio Grammy al mejor álbum de comedia por ese mismo título.