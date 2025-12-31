Recibirán Cynthia Erivo e Idris Elba la Orden del Imperio Británico

El aclamado actor de series como Luther o The Wire, películas como Thor y quien ha sido considerado para encarnar al nuevo agente 007 James Bond, Idris Elba, será condecorado con el título de Sir al recibir la Medalla del Imperio Británico.

Por su parte, la actriz y cantante Cynthia Erivo, quién han brillado en el cine gracias a la dupla formada con Ariana Grande para la saga Wicked, será Miembro de la Orden del Imperio Británico, la tercera categoría más importante.

Ambas distinciones son parte de los anuncios hechos por la Familia Real este martes en la Lista de Honores de Año Nuevo de Su Majestad el Rey.

Las distinciones de la Orden del Imperio Británico se sitúan en orden de importancia de la siguiente manera.

-OBE (Oficial)

-CBE (Comandante)

-MBE (Miembro)

-BEM (Medalla)

Algunas figuras condecoradas este año son el reconocido actor de pequeña estaturaWarwick Davis, recordado por sus papeles en Leprechaun, Harry Potter, Willow o la saga Star Wars. Él recibió la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios al teatro y la beneficencia, detalla milenio.com

Cynthia Erivo, una de las figuras trascendentales del 2024 y 2025, recibe un MBE por sus servicios a la música y al teatro. La actriz y comediante Meera Syal recibió la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura, el teatro y la beneficencia, mientras que el compositor Max Richter la obtuvo por sus servicios a la música.

Al actor Idris Elba se le otorga el título de Caballero por sus servicios a los jóvenes, en la cual lleva tiempo haciendo campaña con la iniciativa conocida como “No detengas tu futuro” (DSYF, en inglés), que colabora con organizaciones benéficas para ayudar a erradicar los delitos con arma blanca entre adolescentes.

También estableció la fundación Elba Hope con su mujer, Sabrina Dhowre Elba, para empoderar a los jóvenes mediante la educación y el acceso a oportunidades económicas.

“Recibo este honor en nombre de los numerosos jóvenes cuyo talento, ambición y resiliencia han impulsado la labor de la Fundación Elba Hope. Espero que podamos hacer más para hacer visible la importancia del apoyo continuo y práctico a los jóvenes y la responsabilidad que todos compartimos de ayudarlos a encontrar una alternativa a la violencia”, señaló el actor en una declaración tras ser galardonado.

Elba exigió en 2024 la prohibición inmediata de los machetes y los llamados cuchillos zombi, y se reunió con el primer ministro, Keir Starmer, para luchar contra los delitos con arma blanca.

Se han premiado a mil 157 personas de todas partes del Reino Unido, desde familias de acogida hasta trabajadores de la salud.