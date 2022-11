Reclaman hijas de Valentín Elizalde millonaria herencia

La muerte del cantante Valentín Elizalde en noviembre de 2006, no sólo dejó un hueco emocional sino una gran disputa por la millonaria herencia que dejó, pues sus hijas Gabriela y Valentina la ha estado reclamando debido a que la madre del cantante supuestamente se ha quedado con todo, dejándolas fuera de cualquier negociación.

Sin embargo, todo lo bueno que ha dejado el famoso, ha quedado opacado con la pelea entre sus hijas Gabriela y Valentina con la madre de la estrella de regional mexicano, quien presuntamente se ha quedado con todas las propiedades de la millonaria herencia.

Fue a través de una entrevista, donde Gabriela y Valentina, hablaron sobre la millonaria herencia que dejó su padre Valentín Elizalde, donde expusieron que su abuela y madre del cantante, doña Camila cambió el nombre de las propiedades del famoso a su nombre, además de que otros miembros de la familia han estado vendiendo algunos bienes de la estrella lo largo de los años, situación que le ha causado enfado y, es que mostraron un documento donde demuestran que ellas son las únicas propietarias de lo que dejó su padre.

“Mi abuela doña Camila comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y todas las propiedades de mi papá a su nombre, ya que hasta el día de hoy no nos han entregado absolutamente nada comentó Gabriela. También mis tíos han vendido bienes de mi papá. También le pedimos a Francisco que detenga la venta de la hacienda”.

En tanto, Valeria, una de las hijas de Valentín Elizalde, informó que la relación con la familia del cantante está completamente fracturada ya que Doña Camila se ha empeñado en tratar de separarlas, situación que no les agradó en lo absoluto y esto debido al tema de la millonaria herencia que dejó el llamado “Gallo de oro”.

“Yo en su momento le agradecí a mi abuela que me abrió las casas de mi papá, y estuve con ellos. Ellos me pidieron que firmara un papel, al cual no accedí. Hubo unos detalles con su actitud”, señaló Valeria.

De acuerdo con información del programa de espectáculos Sale el Sol, la última voluntad de Valentín Elizalde en lo que respecta a la millonaria herencia que dejó, fue que fuera repartida entre sus tres hijas, Gabriela, Valeria y Valentina cuando éstas cumplieran la mayoría de edad. Sin embargo, al parecer las cosas han cambiado.