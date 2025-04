Reconoce Billboard a Ángela Aguilar con el Premio Revelación

“He tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado”, dijo la artista. “Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie. Porque la música es quien soy”.

En medio de una ovación estruendosa de sus colegas en el recinto, aconsejó a las jóvenes a “cantar su verdad y cuando les digan que se callen, cantar aún más fuerte.”

Luchando para contener las lágrimas, dedicó su premio a las mujeres inmigrantes que cruzan la frontera a Estados Unidos. “Con nada más que esperanza en sus corazones, solo para encontrarse viviendo en la incertidumbre y el miedo. Ustedes merecen seguridad, dignidad, el derecho a soñar”, dijo.

Conducido por Laverne Cox, el evento Billboard Women in Music honró a mujeres influyentes en la música, abarcando artistas y líderes de la industria, con actuaciones, premios y homenajes. Doechii fue reconocida como Mujer del Año, mientras que otras homenajeadas incluyeron a aespa, Erykah Badu, Gracie Abrams, Meghan Trainor y Tyla, entre otras, señala billboard.com

“Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe. Y, sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie”, resaltó.

“Porque la música es quien soy. Es el hilo que me conecta con cada mujer que vino antes de mí, como mi abuela Flor Silvestre, y me ha enseñado que estas mujeres aquí hoy no son mi competencia, porque somos el legado unas de otras. Y ella me enseñó que puedes luchar en silencio, y que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas”.