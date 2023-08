Por poner el nombre de México en alto gracias a su trabajo dentro del mundo de la actuación, el actor sinaloense Francisco Medina recibió el Reconocimiento al Talento Artístico de México, el cual fue entregado por el Senado de la República, de manos del Senador Miguel Ángel Mancera Espinoza, esto como parte de la iniciativa llamada Mexicanos Triunfadores.

Vía telefónica, Francisco Medina, oriundo de Culiacán, compartió que dentro de la actuación lleva más de 20 años, actividad que en la que empezó desde su adolescencia, por lo que dijo sentirse agradecido con el Senado, al considerarlo un mexicano triunfador, otorgándole dicho reconocimiento, el cual recibió en la Ciudad de México el mes pasado.

“El reconocimiento me llegó de sorpresa, no me lo esperaba, cuando me llegó el documento no entendía por qué, pero cuando uno hace la retrospectiva me doy cuenta que he realizado bastantes proyectos, que he trabajado en otros países, como Italia, Estados Unidos, entre otros, llevando a escena teatral las problemáticas del país, tanto buenas como malas, abordando temas como las desapariciones forzadas, la migración, así como todo lo bueno que tiene Sinaloa y México, para ponerlos en alto”.