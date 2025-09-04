$!Reconoce Forbes a Carín León como uno de los artistas más influyentes en Latinoamérica

Carín León, uno de los máximos representantes del regional mexicano, ha sido incluido en la lista de los artistas más influyentes de Latinoamérica según Forbes, medio reconocido a nivel internacional por destacar a las personalidades más relevantes en distintos ámbitos. Este reconocimiento refleja el impacto cultural y musical que Carín ha alcanzado en los últimos años, llevando su propuesta a escenarios de talla mundial y conectando con millones de seguidores en distintos países. Es gracias a su autenticidad, estilo y constante innovación, que lo han posicionado como un referente de la música latina. De acuerdo a Forbes, el intérprete de Primera Cita y No es por allá, suma más de 28 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

Con esta distinción, Carín León reafirma su lugar dentro de la élite artística de la región, consolidando su trayectoria y proyectándose como una de las voces más poderosas y trascendentes del continente. Entre sus más recientes lanzamientos, se encuentra el tema Lost in traslation, a dueto con Kacey Musgraves, una canción que narra una historia de deseo y conexión entre dos personas que navegan una barrera idiomática. “Se nos ocurrió esta idea tan linda de dos personas que se conocen y no pueden hablar el mismo idioma, pero el lenguaje del amor y el corporal son universales y realmente sobran las palabras”, dijo Musgraves. León, ampliamente conocido por fusionar la música regional mexicana tradicional con narrativas modernas, estaba explorando formas de hacer que su sonido resonara con los fans del country estadounidense.

Otro dueto más, fue el que hizo con uno de los íconos de rock estadounidense, como lo es Bon Jovi, un dueto que seguramente ha dado mucho de qué hablar, con el relanzamiento del disco Forever Legendary Edition. El reconocido cantante de rock les abrió la puerta a varios talentos, entre los que destaca un dueto con el cantante azteca uniendo la banda con el sonido de guitarras clásicas lo que ha causado sensación entre los fans de ambos artistas.