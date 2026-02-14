Reconoce la RAE y Academia Puertorriqueña a Bad Bunny por su impacto en el español

Las declaraciones fueron retomadas por medios culturales y académicos en España, Puerto Rico y América Latina, donde se subrayó el alcance simbólico de un espectáculo transmitido a millones de personas y realizado, casi en su totalidad, en español.

De acuerdo con posicionamientos públicos difundidos por la Real Academia Española y la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, la presentación del artista puertorriqueño fue interpretada como un acto de defensa y difusión del español en un escenario global, particularmente en Estados Unidos.

La participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado en San Francisco, no solo dejó cifras históricas de audiencia. También abrió un debate cultural y lingüístico que llegó hasta las máximas instituciones del idioma español.

Desde la Real Academia Española, el impacto de la actuación fue calificado como “estimable”. La institución destacó que el cantante defendió el uso del español en un contexto donde el idioma enfrenta presiones sociales y políticas dentro de Estados Unidos.

El respaldo académico se reforzó con las declaraciones de Javier Muñoz-Basols, director del Instituto Cervantes en Los Ángeles, para Europa Press, señala elimparcial.com

El especialista señaló que Bad Bunny utiliza el español de manera “genuina y artística... sin ningún tipo de complejos”, manteniendo rasgos del español caribeño y conectando con audiencias que hablan o no el idioma.

Para los expertos, este tipo de exposiciones masivas contribuyen a un proceso de “normalización” del español dentro del espacio público estadounidense, especialmente entre audiencias jóvenes. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX alcanzó una audiencia televisiva estimada en 128.2 millones de personas.

A ello se sumó un récord digital reportado por plataformas y medios especializados: cerca de cuatro mil millones de visualizaciones en redes sociales durante las primeras 24 horas posteriores al evento.

Si bien estas cifras provienen de estimaciones agregadas de distintas plataformas y no de un solo reporte oficial, el consenso entre analistas apunta a que se trató de uno de los espectáculos más comentados y compartidos en la historia reciente del evento.

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución formal para reconocer la “aportación excepcional” de Benito Antonio Martínez Ocasio a la difusión del idioma español a nivel global.

Entre los puntos destacados por la institución se encuentran.

Identidad regional: Se subraya que el español de Puerto Rico es un eje central en la obra del artista y que su uso contribuye a visibilizar la variante puertorriqueña y antillana como parte de una identidad colectiva.

Superación de prejuicios: La Academia señala que su proyecto cultural ha ayudado a reducir estigmas hacia las hablas populares, urbanas y juveniles.

Compromiso social: El reconocimiento incluye una valoración de los mensajes asociados a su evolución artística, vinculados con la libertad, la justicia y la autenticidad. Este pronunciamiento coloca al cantante dentro de una conversación que trasciende la industria musical y se conecta con la política cultural del idioma.