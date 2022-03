$!Edén Muñoz tenía preparado el terreno y todas las herramientas para ser solista

Muchos cantantes, y sobre todo del regional mexicano, dejan las agrupaciones donde son vocalistas para intentar emprenderla una carrera como solistas, pero pocos pueden presumir lo que Edén Muñoz hace: ser cantante, músico, compositor y productor.

El cantante mochitense dio entrevista a la conductora de Bandamax, Ingrid Lazper, para la plataforma Monitor Latino, ahí, dijo que sin afán de ser narcisista o presumido él puede decir que todo el éxito que están teniendo los tres proyectos que ya lanzó como solista lo había previsto desde antes.

Y es que su primer cover Creo en ti, su primer sencillo Chale, y el más reciente tema que promueve en homenaje a Chalino Sánchez, son un hit en las listas de Monitor Latino y en las plataformas digitales de musicales.

Pero esos tres éxitos al hilo no son una causalidad o una suerte, si no el resultado de todo el plan que Edén traía en mente y que comenzó a ejecutar en cuanto quedó libre de Calibre 50, agrupación de la que salió porque no tenía la libertad de explorar otros géneros, según ha dicho en diversas entrevistas.

“No quiero sonar narcisista pero ya lo tenía claro (el éxito de los temas que ha sacado)... tal y lo que está pasando con Chale yo me lo imaginé, igual con lo de Creo en ti y con lo que viene con Chalino. Ya no tengo ese tope de creatividad que tenía antes”, dijo de forma segura el ex líder de Calibre 50.