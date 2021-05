Reconoce Rafael Amaya que ahora ‘todo fluye’ en su vida

A su vez, en la entrevista concedida al programa Suelta la Sopa, el actor de 44 años confesó que su vida cambió completamente cuando reconoció que tenía un problema.

“Todos me apoyaron en cuanto yo acepté que tenía una adicción y ya no me resistí a recibir ayuda”, dijo Amaya a los micrófonos de la emisión de espectáculos.