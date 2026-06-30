Reconocen a Alex Lora como huésped ilustre en Lima, Perú

Alex Lora, la voz y el alma de El Tri, recibió en Lima el reconocimiento como Huésped Ilustre de la ciudad, de manos del alcalde Renzo Reggiardo en el Palacio Municipal.
El motivo: 40 años de su primera visita al país inca y el impacto cultural que su música ha dejado generación tras generación. No es un honor menor para un músico que, como él mismo dice, solo quería hacer rocanrol.
“Fue muy emocionante recibir el reconocimiento en la sala de armas de la municipalidad de Lima, frente de la Catedral, con el alcalde Renzo Reggiardo. Cantamos El vicioso y Triste canción y fue increíble”, relató Lora.
Agregó: “En Perú apreciaron mucho que vayamos porque no cualquier banda o cantante ha venido durante 40 años a rocanrolear constantemente. Es un reconocimiento muy importante”.
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Reggiardo no se quedó atrás en los elogios. Antes del evento, le dijo a Lora que más allá de ser una leyenda del rock, era una leyenda de la música, detalla eldiariodesonora.com
“Son una leyenda que trasciende no solo a nuestra región, son una leyenda del mundo de la música y para nosotros es un altísimo honor darles este pequeño y humilde reconocimiento a mi querido Alex y a todo el grupo, El Tri”, declaró el funcionario durante el acto.
Para Lora, que lleva 58 años ininterrumpidos con El Tri y 40 de presentaciones en Perú, la trayectoria superó cualquier expectativa.
“Cuando empecé a rocanrolear no dije: me van a poner una estatua en Guadalajara, otra en Puebla, una más en Los Ángeles, California, me van a hacer la estatua de cera en el Museo, me van a dar en Perú la Medalla Florida del Inca, que le dieron al maestro Mario Vargas Llosa, me van a dar la Medalla al Mérito en la Cámara de Diputados y el Grammy a la excelencia musical. Simplemente di ‘¡qué viva el rocanrol!’ y lo digo hasta la fecha”, aseguró.
Uno de los momentos que más marcó su relación con Perú ocurrió en la playa El Silencio. Aquella tocada, según Lora, fue el evento más multitudinario en la historia del país.
“Cuando fue Juan Pablo II había 80 mil personas en la Avenida de la Peruanidad. Cuando nos presentamos en la playa El Silencio fueron 200 mil personas. El plan era llegar en helicóptero, pero estaba tan lleno que no pudieron aterrizar, terminaron llegando en camionetas.
“Cuando salimos de Lima hacia la playa hicimos 45 minutos, el regreso nos llevó seis horas y media. La carretera iba para un solo sentido hacia Lima, la banda iba en carros y caminando. Fue algo increíble e impactante: había gente en parapentes, lanchas, barcos, en la playa. Fue una súper tocada”, recordó.
El 12 de octubre de 1968 fue la primera vez que Lora pisó suelo peruano con su música. Este año, además del reconocimiento, El Tri tiene agenda apretada, una gira que los llevará a 25 ciudades de Estados Unidos, 11 de Europa y un concierto en España.
Y en medio de todo, Lora ya prepara una docuserie y una película sobre la banda, aunque admite que las fechas de la gira han frenado el avance.
Si algo ha demostrado el rocanrolero mayor es que el cariño de la gente es el verdadero motor.
“Todos los reconocimientos, tocadas y el cariño que la gente le tiene a mi música y a mi persona es algo que no tiene precio. La única forma en la que puedo pagarle a la raza es tratar de hacer las cosas cada vez mejor, dar más de mí mismo para que la raza se olvide de sus broncas y se sienta libre cuando esté conmigo rocanroleando y gritando ‘¡qué viva el rocanrol!”, resaltó.