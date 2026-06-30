Reconocen a Alex Lora como huésped ilustre en Lima, Perú

Alex Lora, la voz y el alma de El Tri, recibió en Lima el reconocimiento como Huésped Ilustre de la ciudad, de manos del alcalde Renzo Reggiardo en el Palacio Municipal. El motivo: 40 años de su primera visita al país inca y el impacto cultural que su música ha dejado generación tras generación. No es un honor menor para un músico que, como él mismo dice, solo quería hacer rocanrol. “Fue muy emocionante recibir el reconocimiento en la sala de armas de la municipalidad de Lima, frente de la Catedral, con el alcalde Renzo Reggiardo. Cantamos El vicioso y Triste canción y fue increíble”, relató Lora. Agregó: “En Perú apreciaron mucho que vayamos porque no cualquier banda o cantante ha venido durante 40 años a rocanrolear constantemente. Es un reconocimiento muy importante”.

Reggiardo no se quedó atrás en los elogios. Antes del evento, le dijo a Lora que más allá de ser una leyenda del rock, era una leyenda de la música, detalla eldiariodesonora.com “Son una leyenda que trasciende no solo a nuestra región, son una leyenda del mundo de la música y para nosotros es un altísimo honor darles este pequeño y humilde reconocimiento a mi querido Alex y a todo el grupo, El Tri”, declaró el funcionario durante el acto.

Fans del grupo se dan cita en la entrega del reconocimiento.