Reconocen a Ángela Aguilar con el galardón ‘La Musa Awards 2025’

El galardón, entregado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, destacó el impacto y la influencia que la joven artista ha logrado ejercer en la escena musical latinoamericana, consolidándose como una de sus voces más representativas.

El reconocimiento tiene como fin destacar su crecimiento dentro del género regional mexicano, el cual reconoció su trayectoria y proyección en la música regional mexicana.

Recientemente, Ángela Aguilar fue reconocida en Miami con un galardón de La Musa Awards 2025, un homenaje del Salón de la Fama de Compositores Latinos para artistas influyentes de la música latina.

Durante la ceremonia, la artista tomó la palabra y confesó la presión constante a la que está sometida por pertenecer a una familia de renombre en la industria musical, detalla quien.com

“Cada error pesa el triple”, dijo ante el público. Agradeció el honor del premio y habló sobre su conexión con la escritura como vía de expresión frente al dolor y las expectativas: “Escribir me ha salvado más de una vez”, afirmó.

“Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo, pero no dejar de hacerlas...Ahorita, en este punto de mi vida, estar en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo. Este premio significa mucho para mí, escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido”.

Agregó: “Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento. Por eso también agradezco lo que representa que es la oportunidad de transferir el dolor al arte. Una oportunidad que tengo hoy con este premio, que se que todavía me falta mucho”, declaró.

Aguilar también aprovechó el escenario para reflexionar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres dentro de la industria musical, un tema que ha sido parte constante del debate en los últimos años.

“Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre, Gracias a todos los que me han apoyado en este tiempo tan difícil, esto no es solo por nosotras, es por las que vinieron antes y por las que llegarán después”, dijo.

Hace unas semanas, Ángela Aguilar celebró su 22 cumpleaños el 8 de octubre con una serie de festejos íntimos y detalles especiales que compartió con sus seguidores. La cantante publicó en Instagram una imagen desde un avión privado: una mesa adornada con globos metálicos, frutas rojas y un pastel con la frase “Happy birthday”. “Empezamos con las festividades #22”, escribió.

El día del cumpleaños, la cantante tuvo una sesión de fotos privada frente al mar junto a su esposo, Christian Nodal, y su mascota “Gordo”. En medio de las especulaciones por rumores de distanciamiento, las imágenes mostraron una pareja relajada y un ambiente familiar, dejando atrás las dudas sobre su relación.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó su hermano, Leonardo Aguilar, quien compartió una grabación durante la celebración. Frente al mar, dedicó palabras llenas de amor, admiración y orgullo hacia Ángela: “Te quiero mucho Ángela, felicidades”.