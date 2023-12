Según los documentos obtenidos por el periódico Daily Mail, la intérprete de temas como Houdini y Levitating registró una ganancia de 68 millones de euros (casi 75 millones de dólares), lo cual habría rebasado los ingresos de la intérprete de Rolling In The Deep.

De acuerdo a reportes, el padre de la británica colabora con ella en el manejo y administración de los bienes comerciales de la corporación. La firma de la cantante fue creada en 2014, contando con un valor de apenas 500 mil euros (poco más de 551 mil dólares) al finalizar 2016, y se reportaron ganancias de hasta 11 millones y medio de euros (12 millones 600 mil dólares) en el año 2019, además de casi triplicar esa cantidad en el año 2022.

Por otro lado, Adele se posicionó con una ganancia de más de 50 millones de euros (55 millones de dólares aproximadamente) tras el lanzamiento de su álbum más reciente en 2021, titulado 30.

Dua logró una aparente nominación a los Oscar del 2024, por su hit Dance the Night compite junto a Billie Eilish y Ryan Gosling con What Was I Made For? y I’m Just Ken, respectivamente por la categoría Mejor Canción Original para una Película.