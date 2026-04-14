Reconocen al cineasta mexicano Guillermo del Toro en Canadá

El director mexicano Guillermo del Toro recibió el Premio del Consejo Fundador Norman Jewison, en la Gala del Centro de Cine Canadiense de 2026 en Toronto.
Este reconocimiento elogia al fallecido Norman Jewison como una fuente de inspiración y un embajador del cine canadiense.
El premio Norman Jewison Founder’s Council Award, que lleva el nombre del fallecido cineasta canadiense Norman Jewison, conocido por películas como In the Heat of the Night y Fiddler on the Roof , reconoce a los creadores de cine y televisión cuyo trabajo encarna el legado de Norman, tiene un impacto global y/o está comprometido con la narración de historias sobre justicia social.
Del Toro fue galardonado este año por sus premiadas películas, muchas de las cuales se filmaron en Toronto, y que ampliaron las fronteras del cine a nivel internacional.
Mientras estaba en la alfombra verde, el cineasta tapatío compartió con Now Toronto lo que significaba para él ganar este premio, explicando que Jewison era alguien a quien admiraba.
“Norman Jewison no solo era un cineasta al que admiro y que todos conocían por su talento, sino que también era un embajador de Canadá, del cine canadiense y de Toronto”, dijo.
“De una manera extraña, siento lo mismo por mí mismo, no como cineasta, sino como embajador del talento que existe en Canadá”.
Añadió que el país y la ciudad constituyen un espacio creativo por explorar, de acuerdo con nowtoronto.com.
“Mucha gente piensa en Canadá simplemente en términos de reembolsos o incentivos fiscales, pero yo lo considero un lugar ideal desde el punto de vista creativo, y desde hace casi 20 años nos hemos esforzado por hacer películas que reflejen la excelencia del talento y la artesanía canadienses”, afirmó.
Del Toro destacó Toronto como un importante centro creativo, haciendo hincapié en su talento y artesanía, ya que muchas de sus películas se filmaron en la ciudad.