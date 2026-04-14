Reconocen al cineasta mexicano Guillermo del Toro en Canadá

El director mexicano Guillermo del Toro recibió el Premio del Consejo Fundador Norman Jewison, en la Gala del Centro de Cine Canadiense de 2026 en Toronto.

Este reconocimiento elogia al fallecido Norman Jewison como una fuente de inspiración y un embajador del cine canadiense.

El premio Norman Jewison Founder’s Council Award, que lleva el nombre del fallecido cineasta canadiense Norman Jewison, conocido por películas como In the Heat of the Night y Fiddler on the Roof , reconoce a los creadores de cine y televisión cuyo trabajo encarna el legado de Norman, tiene un impacto global y/o está comprometido con la narración de historias sobre justicia social.