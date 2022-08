“Hay mamacita, yo me siento tan emocionada en este momento, me siento llena de cosas porque siento que la gente me quiere, el teatro que lo amo, y que me están dale y dale, gracias”, expresó Silvia Pinal.

La cantante Alejandra Guzmán agradeció a su madre, todas las cosas que has demostrado que cualquier mujer puede hacer, ya que ella ha hecho más que eso.