Reconocerán a Cecilia Suárez y Marina de Tavira en el Festival de Cine de Guanajuato

Gracias a la fuerza de sus interpretaciones, dio vida a personajes memorables en títulos como Todo sobre mi madre, El espinazo del diablo, La vida es bella, La piel que habito y Hable con ella.

Además, se hará una celebración póstuma a Marisa Paredes --falleció en diciembre de 2024-- como homenaje a una de las actrices más emblemáticas del cine europeo y figura esencial en la filmografía de Pedro Almodóvar.

Las actrices mexicanas Cecilia Suárez y Marina de Tavira, la productora Inna Payán, serán las grandes homenajeadas en la edición 29 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que se celebrará del 24 de julio al 2 de agosto de 2026.

Marisa Paredes, quien falleció en diciembre de 2024, será reconocida con un homenaje póstumo.

Marisa Paredes, quien falleció en diciembre de 2024, será reconocida con un homenaje póstumo.

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato se llevará a cabo del 24 de julio al 2 de agosto de 2026.

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato se llevará a cabo del 24 de julio al 2 de agosto de 2026.

Como parte de este tributo, el festival presentará Emergency Exit, su última película, con la participación de su director Lluís Miñarro, quien ofrecerá una sesión de preguntas y respuestas para recordar su legado.

GIFF 2026 rendirá un homenaje nacional a Cecilia Suárez, una de las actrices más destacadas del cine y la televisión, cuyo trabajo frente a las cámaras la consolidó como un ícono de la actuación en Latinoamérica. Sexo, pudor y lágrimas, Un mundo maravilloso, No sé si cortarme la venas o dejármelas largas, Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando, Perfectos desconocidos y La casa de las flores son algunas de sus producciones más notables.

Suárez recibirá el Galardón de Plata “Más Cine” del festival y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM. También ofrecerá una clase magistral.

Marina de Tavira, recientemente galardonada en el Festival Cannes y nominada al Óscar, quien ha formado parte de proyectos como La zona, Azul maduro, Roma, Esto no es Berlín, Falco, El Paraíso de la Invención, Reminiscencia, Now and Then, Latido y El aroma del pasto recién cortado y quien actualmente interpreta a Blanche DuBois en la última temporada de la obra Un tranvía llamado deseo, dirigida por Diego del Río, recibirá la Cruz de Plata y el premio “La Musa”, que otorga la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Además impartirá una conferencia sobre su carrera.

Inna Payán destaca como productora de diversas cintas y series esenciales, entre ellas, La jaula de oro, La libertad del diablo, Los lobos, Red privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?, ofrecerá una magistral para compartir sus experiencias, procesos creativos y visión sobre el presente y el futuro del cine mexicano.

El certamen dividirá sus actividades en dos periodos y ciudades del estado de Guanajuato, en Guanajuato Capital, del 24 al 28 de julio; en San Miguel de Allende del 29 de julio al 2 de agosto.

Daniela Alatorre Benard, directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía, y Sarah Hoch, directora del GIFF, presentaron el programa en un evento, acompañadas por Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato, y Hugo Villa, director de Actividades Cinematográficas de la UNAM.

El festival revitaliza su programación oficial con la incorporación de tres secciones competitivas inéditas. Claudio Zilleruelo asume el cargo como nuevo director de Programación para coordinar estos apartados.

La primera categoría es Mavericks y Luminarias, la cual reúne 13 películas de 18 países enfocadas en grandes maestras y maestros del cine contemporáneo de autor.

La segunda sección, GIFF Premiere, debuta con nueve películas de 12 países que han recorrido festivales y galas especiales a nivel global, como Heysel 85 y Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Finalmente, la sección Iridiscencia agrupa a los llamados newcomers, directores emergentes de 20 países cuyas primeras 15 producciones rompen esquemas formales en certámenes de prestigio mundial.

El festival proyectará un total de 203 películas provenientes de 55 países, manteniendo el acceso completamente gratuito para todo el público.