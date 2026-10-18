Reconocerán a la Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón en los HEAT Latin Music Awards

“La gala de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco reconocerá trayectorias que han marcado distintos géneros de la música latina”, señalaron los organizadores del evento.

La entrega de reconocimientos se realizará en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y será transmitida en vivo por LosHeat.tv. Esta gala forma parte de la edición mexicana de los premios, organizada en alianza con el Gobierno de Jalisco, cuya Semana HEAT se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta.

La agrupación originaria de Mazatlán y el músico sinaloense compartirán la ceremonia con la cantante puertorriqueña Olga Tañón, el grupo colombiano Piso 21 y Los Ángeles Azules, representantes de la cumbia mexicana, en una noche que reunirá a artistas de distintas generaciones y escenas musicales.

Banda MS y don René Camacho, referentes del regional mexicano sinaloense, serán distinguidos el 5 de noviembre en los HEAT Latin Music Awards. La gala, en Puerto Vallarta, reconocerá sus aportes a la música latina, consolidando su legado.

Banda MS suma 23 años de trayectoria y se ha consolidado como una de las agrupaciones de mayor alcance en el regional mexicano, con presencia en México, Estados Unidos y otros países de América Latina.

Canciones como “El Color de Tus Ojos”, “Háblame de Ti” y “Mi Mayor Anhelo” forman parte del repertorio con el que la banda ha conectado con públicos de distintas edades, combinando baladas románticas con el sonido sinaloense.

El proyecto encabezado por Sergio Lizárraga mantiene su vínculo con Mazatlán, ciudad desde la que comenzó una trayectoria que la ha llevado a presentarse en importantes escenarios y ampliar su audiencia entre el público latino.

El homenaje de los HEAT Latin Music Awards se suma al reconocimiento de una carrera que ha contribuido a mantener la música de banda sinaloense en el panorama internacional.

Otro de los sinaloenses distinguidos será don René Camacho, clarinetista, director y fundador de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Su trayectoria está ligada a la evolución del género musical.

Su trabajo al frente de la agrupación ha contribuido a preservar la identidad de una banda que ha atravesado distintas etapas y cambios de voces principales sin perder su lugar en la música regional mexicana.

El reconocimiento destaca la aportación de Camacho como músico y líder de una agrupación que ha llevado el sonido de banda a escenarios nacionales e internacionales, además de mantener una presencia constante entre el público del regional mexicano.

La ceremonia también reconocerá a Olga Tañón, conocida como la Mujer de Fuego, quien suma 25 álbumes y una trayectoria con éxitos en la música tropical. La cantante puertorriqueña llega a esta etapa con nuevos proyectos, entre ellos el tema “Reina No Ruega” y la gira “Soy Volcán”.

Por su parte, Piso 21, agrupación surgida en Medellín, recibirá un homenaje después de más de una década de carrera y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Su repertorio incluye canciones como “Me Llamas”, “Pa’ Olvidarme de Ella” y “Te Vi”. Este año presentó el álbum “TRESCENDER”, acompañado de una nueva etapa discográfica.

Los Ángeles Azules, originarios de Iztapalapa, completan el grupo de homenajeados. Los hermanos Mejía Avante recibirán el reconocimiento por más de cuatro décadas de trayectoria, durante las cuales han llevado la cumbia mexicana a públicos de distintas generaciones y escenarios internacionales.

Entre sus canciones más conocidas figuran “Cómo te voy a olvidar” y “El listón de tu pelo”, temas que se han convertido en referentes de celebraciones y encuentros familiares.

Además de los homenajes, la gala contará con presentaciones de Yeri Mua, Paloma Morphy, Andreina Bravo, Yo Soy Arango, Dayanara, Eden Muñoz, Ha*Ash, Luis Alfonso y Juan Magán, entre otros intérpretes.

La ceremonia del 5 de noviembre marcará el cierre de la Semana HEAT en Puerto Vallarta, con una celebración que reunirá a representantes del regional mexicano, la música tropical, el pop latino y la cumbia.

Los HEAT Latin Music Awards también mantienen abiertas las votaciones de sus 30 categorías a través de la aplicación de LosHeat.tv. Cada usuario puede emitir un voto cada 24 horas.