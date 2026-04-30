Reconocerán a Rosalía con el premio al compositor internacional del año

Según un comunicado de prensa de los Ivor Novello, el premio se otorga a un “compositor internacional cuyas canciones lanzadas hayan tenido un impacto cultural y comercial en el Reino Unido durante el último año”. En 2025, Brandon Flowers de The Killers fue galardonado con este premio especial.

La cantante y compositora nacida en Cataluña aceptará este galardón honorífico en el evento del 21 de mayo, que se llevará a cabo en el Grosvenor House Hotel de Londres.

Se ha dado a conocer que la cantante española Rosalía recibirá el premio al compositor internacional del año en la próxima ceremonia de los premios Ivor Novello, también conocidos como The Ivors.

Presentados por The Ivors Academy, una de las asociaciones profesionales más grandes de compositores en Europa, los premios son juzgados por un panel selecto de compositores y escritores, detalla billboard.com

Celebrados por primera vez en 1956, la ceremonia atrae rutinariamente a grandes figuras tanto nacionales como internacionales, entre ellos los Beatles, David Bowie, Adele, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Mick Jagger y Keith Richards, entre otros, quienes han sido reconocidos.

Rosalía lanzó Lux, su cuarto álbum de estudio, en octubre de 2025. Aclamado por la crítica, el LP alcanzó el No. 4 tanto en la lista Official Albums Chart del Reino Unido como en el Billboard 200.

En el disco Rosalía canta en 13 idiomas, incluyendo español, catalán, inglés, latín, alemán y árabe. En 2026, Rosalía recibió el premio al artista internacional del año) en los BRIT Awards, e interpretó el sencillo Berghain de Lux en la ceremonia, donde contó con la participación especial de Björk.

Al anunciar el nuevo premio, Roberto Neri, director ejecutivo de The Ivors Academy, dijo: “Estamos orgullosos de celebrar a Rosalía como compositora internacional del año. Su composición ha capturado los corazones y las mentes de audiencias alrededor del mundo”.

“Con letras en más de 13 idiomas, Rosalía ha derribado barreras y fronteras, y estoy encantado de que nuestra comunidad e industria la celebren mientras recoge su primer premio Ivor Novello”, agregó. “Este reconocimiento refleja nuestra perspectiva global cada vez más amplia y celebra a los compositores que definen la música y la cultura”, dijo.