Reconocerán en Londres la trayectoria de Guillermo del Toro con el Premio Dilys Powell

La ceremonia se celebrará el 1 de febrero en Londres, donde del Toro se sumará a una lista de ganadores que incluye a nombres como Kate Winslet, Pedro Almodóvar, Michelle Yeoh, Kenneth Branagh y Daniel Craig.

El anuncio fue realizado por el propio London Film Critics’ Circle, organismo que cada año reconoce a figuras que han dejado huella en la historia del cine.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro será distinguido con el Dilys Powell Award for Excellence in Film durante la próxima edición de los London Critics’ Circle Film Awards , uno de los reconocimientos más importantes que otorga la crítica cinematográfica del Reino Unido.

“Es un honor recibir este premio de un grupo que admiro profundamente y formar parte de una lista tan especial de cineastas”, expresó del Toro en un mensaje difundido por la organización. “Trabajar en esta industria sigue siendo la alegría de toda mi vida”.

El Dilys Powell Award reconoce la excelencia y la aportación sobresaliente al cine. Lleva el nombre de Dilys Powell, una de las críticas de cine más influyentes del Reino Unido durante el siglo XX, detalla elimparcial.com

El galardón no premia una sola película, sino toda una carrera, evaluando impacto artístico, innovación y contribución a la cultura cinematográfica mundial.

Jane Crowther, presidenta del London Film Critics’ Circle, explicó que eligieron a del Toro por ser “un director visionario, creador de mundos únicos, cuya obra ha ofrecido escape, asombro y consuelo a generaciones de espectadores”.

Guillermo del Toro inició su carrera como director de largometraje en 1993 con Cronos, cinta que marcó el comienzo de su sello: historias fantásticas ancladas en emociones humanas, criaturas simbólicas y universos visuales muy definidos.

Su filmografía incluye títulos como: El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, Hellboy, Pacific Rim, La cumbre escarlata, La forma del agua, Pinocho de Guillermo del Toro.

Su trabajo ha sido reconocido con tres premios Oscar, tres BAFTA y dos Globos de Oro. En 2018, La forma del agua le otorgó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película.

En 2025, Netflix estrenó su versión de Frankenstein, una adaptación personal y reflexiva de la novela de Mary Shelley, que fue bien recibida por la crítica.

Además del premio en Londres, el cineasta mexicano recibirá en mayo el BFI Fellowship, el máximo reconocimiento del British Film Institute, que se concede a figuras que han contribuido de forma decisiva al desarrollo del cine.

El London Film Critics’ Circle fue fundado en 1913 y agrupa a más de 200 críticos que trabajan en prensa escrita, medios digitales, radio, televisión y plataformas sociales. Sus premios anuales se entregan desde 1980 y son considerados uno de los termómetros más respetados del cine en Europa.