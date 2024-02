¡La espera terminó para los mochitenses! Yuridia nuevamente cautivó a sus fans con su nuevo Tour Pa’ Luego es tarde, donde la mancuerna perfecta de sus éxitos, su entrega y goce se disfrutaron en el escenario del .

Puntual a su encuentro, la sonorense ofreció dos horas de espectáculo, en el que además de grandes músicos, su cuerpo de bailarines, la sonorense estuvo acompañada de su hijo mayor Phoenix en la guitarra, y de su esposo Matías Aranda en el coro.

El recinto deportivo retumbó con temas como Ahora entendí, No me llames amor, En su lugar, Como yo nadie te ha amado, Señora, Ya es muy tarde, Te equivocaste, Ángel, Ya te olvidé, Lo que son las cosas, Amigos no por favor, entre muchas otras.

La velada, que fue posible gracias a la empresa Ras Entretenimiento, resultó inolvidable por la gran interacción que Yuridia sostuvo con su público, mismo que la llenó de regalos y cariño, los cuales premió con selfies.