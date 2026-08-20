Recorre de nuevo Sam Smith la Casa Azul de Frida Kahlo

Sam Smith continúa disfrutando de su visita a México entre conciertos, recorridos culturales y experiencias gastronómicas. Antes de continuar con su serie de presentaciones en el Auditorio Nacional, el cantante británico hizo una parada en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México: la Casa Azul de Frida Kahlo. El intérprete compartió en Instagram varias fotografías de su recorrido por el Museo Frida Kahlo, ubicado en Coyoacán. El inmueble, donde nació la pintora en 1907, actualmente es uno de los espacios más importantes para conocer parte de su vida y trayectoria. Para él, regresar al recinto ya forma parte de sus visitas a México. El cantante contó que no es la primera vez que recorre la casa y explicó lo especial que resulta para él volver.

“Hago una peregrinación artística personal aquí cada vez que vengo a México y se me llena el alma cada vez”, escribió junto a un emoji de corazón azul. De acuerdo con lo que compartió, esta sería aproximadamente la cuarta vez en la que visita la Casa Azul. En las imágenes aparece frente a los característicos muros azules del inmueble y también junto a la placa que recuerda que Frida Kahlo y Diego Rivera vivieron ahí entre 1929 y 1954, detalla quien.com Smith recorrió distintos espacios del museo y también fotografió una de las imágenes de la artista que forman parte de su acervo. Para la visita eligió un atuendo relajado, con una camisa a cuadros sin mangas, jeans, botas cafés, gorra y gafas oscuras.

El cantante recorrió el museo y adquirió algunas piezas.