Recorre Pedro Pascal en México el Museo Nacional de Antropología

Su presencia en el museo sorprendió a varios asistentes, quienes no dudaron en grabar discretamente algunos momentos del paseo. En los clips que circulan en plataformas como Instagram y TikTok se les observa caminando entre las salas del recinto y conversando con naturalidad, detalla quien.com

Videos compartidos en redes sociales muestran a ambos paseando por las afueras del museo de manera relajada. Las imágenes rápidamente se viralizaron, ya que la aparición ocurre en medio de las especulaciones que desde hace semanas circulan sobre una posible relación entre ambos.

La presencia de Pedro Pascal en México volvió a causar revuelo entre sus seguidores . El actor chileno fue captado recientemente en la Ciudad de México junto al director creativo argentino Rafael Olarra, esta vez durante una visita al Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más emblemáticos del país.

El viaje de Pascal y Olarra a México se produce después de que ambos fueran vistos juntos en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, donde su cercanía también llamó la atención de paparazzi y seguidores.

Las fotografías y videos de esos encuentros avivaron rumores de romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la naturaleza de su relación.

Pedro Pascal, conocido por protagonizar producciones como The Last of Us y The Mandalorian, suele mantener su vida personal fuera del foco mediático. Sin embargo, cada aparición pública genera conversación entre sus fans, especialmente cuando se trata de momentos cotidianos como este paseo cultural en uno de los museos más importantes de América Latina.

Esta visita forma parte de la estancia de Pedro Pascal en la Ciudad de México, una ciudad por la que el actor ha manifestado abiertamente su cariño en distintas ocasiones.

Durante eventos promocionales y encuentros con la prensa, el protagonista de series como The Last of Us. ha hablado con entusiasmo sobre su vínculo con la capital mexicana y la conexión que siente con el público local.

En una visita reciente para promocionar su trabajo cinematográfico, el actor incluso llegó a afirmar. “La Ciudad de México es mi ciudad favorita, perdón a todas las ciudades del mundo”, una frase que generó gran reacción entre sus seguidores.