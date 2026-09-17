Recrea Frida Sofía escena de Joker en las escaleras del Bronx

Desde el estreno de Joker , el sitio recibe a personas que buscan tomarse fotografías o grabar videos inspirados en la secuencia.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron tanto la elección del lugar como el cambio de look. La grabación se sumó a las publicaciones que han convertido esas escaleras de Nueva York en un punto visitado por turistas y seguidores de la película.

La hija de Alejandra Guzmán realizó una rutina de baile en el sitio, con un abrigo rosa de peluche, top negro, short del mismo color y el cabello teñido de morado.

Frida Sofía recreó una escena de Joker en las escaleras del Bronx, Nueva York, donde Joaquin Phoenix filmó una de las secuencias más reconocidas de la película.

Frida Sofía apareció con un abrigo rosa de peluche con estampado sobre un top negro. Completó el atuendo con un pantalón corto negro y botas altas, piezas que contrastaron con el escenario gris de las escaleras urbanas.

El cabello morado fue otro de los elementos que llamó la atención en las imágenes. Algunos de los comentarios se centraron en el tono que eligió para su melena, mientras otros resaltaron que el conjunto le quedó bien para el video, detalla infobae.com

La artista realizó movimientos de baile sobre los escalones y aprovechó la inclinación del sitio para construir la referencia visual. El video no reprodujo el vestuario del personaje ni buscó una copia exacta de la escena de la película.

Frida Sofía llevó la recreación hacia una estética propia. El abrigo rosa y el cabello morado marcaron distancia frente al traje rojo, el maquillaje y la apariencia que Joaquin Phoenix mostró en Joker.

La elección del sitio fue el elemento que dejó clara la referencia. Los escalones son reconocidos por aparecer en la cinta de 2019 y por haber dado origen a miles de fotografías, videos y retos en redes sociales.

La escena original convirtió un tramo residencial del Bronx en una parada frecuente para visitantes. Frida Sofía se sumó a esa tendencia con un video centrado en el baile y en el cambio de imagen que mostró durante su visita.

La publicación también dejó ver un momento de soltura frente a la cámara. La cantante descendió por las escaleras mientras bailaba y miraba hacia el lente, sin incluir diálogo ni referencias adicionales sobre el rodaje de la película.

El uso de una locación reconocible permitió que los seguidores asociaran las imágenes con Joker desde los primeros segundos. Las respuestas en redes mostraron que varios identificaron el homenaje sin necesidad de una explicación extensa.

Los comentarios que aparecieron en la publicación se concentraron en dos temas: la referencia a Joker y el aspecto de Frida Sofía. “Joker”, “obviamente Joker” y “amo” fueron algunas de las reacciones que recibió el video.

También hubo mensajes en los que los usuarios destacaron el resultado de la recreación. “Te quedó súper” y “wow, qué bonita te ves” fueron parte de las respuestas que se acumularon bajo la grabación.

El cabello morado fue uno de los detalles más mencionados. Un comentario señaló que le gustaba el color de su pelo, mientras otras personas utilizaron emojis de corazones, fuego y aplausos para reaccionar a la publicación.

El video también recibió mensajes de personas que reconocieron el atuendo sin mencionar la película. El abrigo rosa, el top negro y el short hicieron que el cambio de imagen se convirtiera en otro punto de atención.