Recrea Marco Antonio Solís baile de Kendrick Lamar con el tema ‘They’re not like us’

El cantante mexicano, conocido por su carisma y conexión con el público, sorprendió a sus seguidores al bailar al ritmo de They’re not like us, tema que Lamar interpretó en el Super Bowl 2025 y que se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

El reconocido cantante mexicano Marco Antonio Solís dejó atónitos a sus seguidores durante su presentación del 23 de febrero en el Estadio Resistencia de Argentina. En un giro inesperado, el artista decidió rendir homenaje al rapero estadounidense Kendrick Lamar, señala infobae.com

El origen de esta peculiar conexión entre ambos artistas se remonta a la presentación de Kendrick Lamar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde su interpretación de They’re not like us destacó no solo por la música, sino también por los pasos de baile que ejecutó.

Usuarios de redes sociales comenzaron a notar similitudes entre los movimientos del rapero y la coreografía que Marco Antonio Solís realiza en su canción El milagrito. Esto dio pie a una ola de memes que fusionaban a ambos artistas, convirtiendo la comparación en un fenómeno viral.

Este tema, en el que Kendrick Lamar lanza una crítica directa hacia Drake, ha sido objeto de debate y viralidad en plataformas digitales. La canción, que incluye una referencia explícita al cantante canadiense, se convirtió en tendencia tras la actuación de Lamar en el Super Bowl, donde el rapero pronunció la frase “hey, Drake” mientras miraba directamente a la cámara con una sonrisa.

Este momento que dividió opiniones, consolidó a Lamar como uno de los artistas más comentados del 2025. They’re not like us no solo ha sido un éxito musical, sino también un fenómeno cultural. La canción aborda temas delicados, incluyendo una acusación hacia Drake relacionada con un supuesto gusto por menores de edad.

Aunque esta afirmación ha generado controversia y posibles repercusiones legales, Lamar no ha mostrado temor a las demandas que podrían derivarse de sus declaraciones. Por el contrario, su postura desafiante ha sido bien recibida por muchos de sus seguidores.