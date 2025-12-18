Recrean los Backstreet Boys el tema ‘I Want It That Way’

El video, que surgió de manera espontánea durante la filmación de material promocional para su próxima gira, fue grabado en un hangar con un avión de fondo, replicando el ambiente y la estética del clip original que marcó una generación.

El grupo formado por Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson retomó el concepto visual clásico en un nuevo video publicado recientemente en sus canales oficiales.

La emblemática boy band Backstreet Boys sorprendió a fans alrededor del mundo al recrear el video musical de su éxito I Want It That Way a más de 26 años de su lanzamiento original en 1999.

I Want It That Way es una de las canciones más exitosas de los Backstreet Boys y un símbolo del pop de finales de los años 90. Fue lanzada en 1999 como el sencillo principal de su tercer álbum de estudio, Millennium, y desde entonces se convirtió en un clásico global, señala elimparcial.com

El tema fue escrito por Max Martin y Andreas Carlsson, y producido por Martin junto con Kristian Lundin. Aunque no alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, se consolidó como un éxito mundial, liderando las listas en varios países y ganando reconocimiento duradero en la cultura pop.

La recreación del video fue grabada el 15 de diciembre de 2025, según comunicó la banda en redes sociales. Los integrantes volvieron a usar atuendos blancos, un elemento visual clave del video original, y realizaron la grabación en una sola toma, emulando la simplicidad y fuerza visual del clip de 1999.

Los Backstreet Boys explicaron que la idea surgió mientras grababan contenido promocional para su gira Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany, que se presentará en 2026. El entorno del hangar y el avión despertó la nostalgia de la banda, lo que los llevó a realizar esta recreación espontánea al finalizar intensas jornadas de rodaje.

Tras la publicación del video, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, seguidores destacaron cómo los Backstreet Boys capturaron la esencia del original a pesar de los años transcurridos. Muchos compartieron comentarios celebrando la aparición del grupo con la misma energía y estética que definió la era de los boy bands.

“El video realmente trae de vuelta esa vibra única de los 90”, escribió uno de los fans en Twitter, mientras otros señalaron que ver a los integrantes vestidos de blanco frente al avión les devolvió recuerdos de su juventud.

La recreación del video está directamente vinculada a la próxima residencia de conciertos en Alemania, titulada Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany, programada para el otoño de 2026. Esta gira tendrá lugar en la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf y representa una celebración del legado musical de la banda.

Los Backstreet Boys han explicado que esta recreación fue motivada por un sentimiento de nostalgia y celebración. Al encontrarse en el set promocional para su gira, la emoción por revivir escenas similares a las del video original los inspiró a grabar la versión 2025.