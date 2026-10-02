Recuerda Panteón Rococó a desaparecidos en el ‘Tiny Desk’

Panteón Rococó llevó al Tiny Desk de NPR Music una interpretación de 1993... dedicada a las personas desaparecidas en México durante la sesión difundida el 1 de octubre. La presentación combinó canciones de su repertorio. “Te extraño, siempre te busco”, fue el mensaje que acompañó uno de los pasajes de la sesión. La frase puso el foco en la ausencia y en las familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos. La participación de la banda mexicana llegó después del anuncio que NPR Music y Panteón Rococó compartieron en redes sociales el 30 de septiembre.

La publicación informó que el grupo estaría en El Tiny, el ciclo con el que la emisora estadounidense dedica varias semanas a músicos latinoamericanos durante el Mes de la Herencia Hispana, detalla infobae.com El aviso definió a Panteón Rococó como una banda que se ha mantenido “a la vanguardia del ska mexicano” por más de tres décadas. También adelantó que la sesión estaría disponible en la página de Tiny Desk y en el canal de YouTube de NPR Music.

“Mañana solo en npr.org/tinydesk o NPR Music’s YouTube”, decía la publicación previa al lanzamiento. La actuación quedó incorporada a un espacio reconocido por grabar conciertos en vivo dentro de las oficinas de NPR, con los artistas rodeados por discos, libros y objetos de la redacción.

La banda de Ska interpretó cinco de sus exitosos temas.