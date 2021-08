$!Recuerda Pepe Aguilar a su mamá, Flor Silvestre, en su cumpleaños

“Ahora que no está, y que me hagan un homenaje a mí, no más no, siento que estoy cosechando lo que él sembró”, dijo Flor Silvestre en el video, en el cual se narra gran parte de su vida.

Flor Silvestre cuenta que fue a los 13 años, cuando inició su gusto por el canto, actuando en un teatro acompañada de un Mariachi de El Tenampa, cantando temas como La Soldadera, siendo bautizada a partir de ahí como Flor Silvestre.

Fue en 1948 cuando ella empezó a hacer cine con Gregorio Walerstein, quien la contrató para hacer cinco películas.

A Antonio Aguilar, explicó en el video, lo conoció en 1950 en las instalaciones de la XEW, entonces haciéndose llamar solo Tony Aguilar, un hombre, recordó, muy caballero, con quien empezó a grabar canciones para películas, ayudándola a entrar correctamente en los compases de las canciones.

“Trabajábamos mucho, íbamos a caballo, y cuando nos daban el corte, nos íbamos a dar la vuelta, y nada, hasta que llegó el momento, después de una travesía a caballo, llegamos a las caballerizas, me pide le de azúcar al caballo, se acerca y me da un beso en el hombro, ahí se rompió toda la amistad, y se volvió amor, me encantó, sentí precioso”, resaltó la cantante.

Pepe Aguilar manifiesta en su blog, que tanto sus papás eran grandes amigos, que juntos habían pasado por muchas, tocándole una vida bastante complicada, siendo esto lo que más los unió, el entender el sufrimiento.

“La vida de él se entendía con ella, y la de ella con él, y ver a mi madre la disfruté mucho, verla todavía poniéndose su maquillaje, su vestidito y echándole con tanto orgullo, tanta dignidad a la vida , destaca Pepe Aguilar.

Con su despedida, finaliza el video, Flor Silvestre dejó el ejemplo de ser voz matizada de la belleza de ser madre y esposa, dejó la alegría de presenciar belleza que piensa y habla, siente, y comparte, belleza y voz de mujer en el mundo y para el mundo que, sin embargo, no deja que el mundo la aleje de su casa.