Recuerda Roberto Palazuelos su amistad con Luis Miguel y las críticas que recibió por la serie

La amistad que Roberto Palazuelos mantuvo con Luis Miguel durante su juventud volvió a ser tema de conversación luego de que el empresario y actor recordará algunos episodios de su relación y hablará de las diferencias que surgieron tras el estreno de la serie biográfica del cantante en Netflix.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, el llamado Diamante Negro contó que conoció a Luis Miguel cuando ambos eran pequeños, antes de que el intérprete de “La incondicional” alcanzara la fama internacional.

Según Infobae, Palazuelos señaló que algunas escenas de la producción televisiva no correspondían con los acontecimientos que vivió y que esa representación lo colocó en medio de críticas y señalamientos en redes sociales.

Recordó que mientras trabajaba en España comenzó a recibir mensajes ofensivos a través de Instagram, situación que en un principio no comprendía. Posteriormente supo que los comentarios estaban relacionados con la manera en que su personaje aparecía en la serie.

“A los escritores se les fue la mano”, expresó al referirse a las licencias que desde su perspectiva, tomó la producción al contar la historia.

Entre los episodios que rechazó está una escena en la que supuestamente acompañaba a Luis Miguel a la boda de Yuri, junto con Mariana Yazbek.

Palazuelos negó haber asistido a esa celebración y fue contundente al aclarar, “Yo nunca fui a la boda de Yuri”.

También cuestionó la representación de una supuesta conversación en la que confrontaba al cantante por su relación con su hija Michelle Salas. El empresario aseguró que nunca habría intervenido en un asunto tan personal.

Otro momento que desmintió fue la celebración que supuestamente organizó en el Baby’O tras conseguir su primer protagónico en la telenovela Muchachitas, así como las escenas relacionadas con los viajes que habría realizado junto al intérprete.

Las declaraciones del actor han vuelto a colocar su antigua amistad con Luis Miguel en la conversación pública, particularmente por la manera en que una producción televisiva puede generar distintas reacciones entre los espectadores y las personas retratadas en pantalla.

La entrevista fue retomada por distintos espacios informativos y el tema volvió a circular en redes sociales, donde se recordó la polémica que surgió tras el estreno de la serie.