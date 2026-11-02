Recuerdan a Jenni Rivera con emotivo homenaje en el Día de Muertos

“La ofrenda que le mandé hacer a mi mamá, con todo mi amor”, escribió Chiquis en la publicación que acompañó el clip, musicalizado con la canción “Mariposa de Barrio”.

El arreglo floral, instalado en el cementerio All Souls Cemetery de Long Beach, California, incluye arcos de cempasúchil, mariposas monarca y una gran fotografía de la cantante.

Chiquis Rivera compartió un video en Instagram donde muestra el homenaje que mandó colocar en la tumba de su madre, Jenni Rivera, con motivo del Día de Muertos.

La decoración se compone de varios elementos distribuidos en el espacio donde descansan los restos de la cantante. Un arco de flores de cempasúchil rodea la fotografía de Jenni Rivera colocada sobre la lápida, coronado por una cruz en la parte superior, detalla infobae.com

Frente a la tumba se levanta un segundo arco con el mismo diseño floral. El resto del espacio quedó rodeado de flores de cempasúchil, de manera que el color naranja predomina en todo el montaje.

Como sello distintivo de la cantante, el altar incorpora mariposas monarca entre los arreglos, en referencia directa al tema musical que da título a uno de sus discos más conocidos, Mariposa de Barrio.

El montaje estuvo a cargo del taller Isabel Creations, al que Chiquis reconoció públicamente por el trabajo realizado para materializar el homenaje. La hija mayor de la cantante no detalló el costo ni el tiempo de elaboración del altar.

La fecha coincide con la temporada en que las familias mexicanas y méxico-americanas visitan los cementerios para colocar ofrendas, flores y recuerdos a sus familiares fallecidos, de acuerdo con la tradición del Día de Muertos.

Tras publicar las imágenes, Chiquis extendió una invitación abierta a los admiradores de su madre. “Los invito con mucho cariño a que vayan a visitarla en All Souls Cemetery, en Long Beach. Gracias por el amor que siempre le brindan y por mantener viva su memoria”, escribió.

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente de avión en el municipio de Iturbide, Nuevo León, minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Monterrey con destino a Toluca.

La cantante viajaba en un Learjet 25 con matrícula N345MC, junto con seis personas más: su relacionista público, su abogado, el maquillista, el estilista y los dos pilotos. No hubo sobrevivientes.