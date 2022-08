Recuerdan a Juan Gabriel en su sexto aniversario luctuoso

“No no.. tu padre nació para convertirse en un inmortal... Que trascendió de generación en generación.. que es uno de los compositores que han hecho historia en el mundo de la música”, se lee en los comentarios.

“Maravilloso, video, de pronto pensé “ Aún está vivo” Lo extraño mucho”, “Estupendo video, me transportó a aquellos momentos increíbles que vivimos junto a él”, “Hermoso, todo él era alegría y la transmitía con sus canciones. No has muerto para todos los que apreciamos su música”.

Alberto Aguilera Valadez Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950 y falleció en Santa Mónica, California, el 28 de agosto de 2016.

Su niñez precaria, por ser de una familia muy humilde pero llena de amor, pudo salir adelante gracias a su gran empeño, enorme talento y calidad humana, escriben en la biografía de su página oficial.

Es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina y uno de los mejores compositores de México. Se estima que vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas con mayores ventas discográficas de la historia.

Su obra abarca más de mil 800 composiciones que han sido traducidas a idiomas como turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego, papiamento, portugués e inglés e interpretadas por más de mil 500 artistas y grupos de todo el mundo, por lo que es el compositor hispano más cantado y versionado a nivel mundial.

“No tengo dinero”, “Esta rosa roja”, “Qué divino amor” y “Siempre en mi mente”, son éxitos que principios de los años setenta toda una época de éxitos ininterrumpidos

Falleció a los 66 años a causa de un infarto agudo de miocardio mientras desarrollaba su gira “MeXXico es Todo”, y sus restos fueron llevados al Palacio de Bellas Artes donde fue homenajeado por más de 700 mil personas y con una audiencia televisiva de 11.8 millones, pasando a la historia como el hecho multitudinario más grande de la historia del país y uno de los funerales multitudinarios más grande en la historia.

Sus cenizas descansan en su casa de Ciudad Juárez