Recuerdan a Timothée Chalamet sus críticas al ballet y la ópera

La ceremonia de los Premios Oscar recordó a Timothée Chalamet el error de sus palabras al despreciar y minimizar disciplinas artísticas como el ballet y la ópera.

En su monólogo de apertura, el humorista se burló de la reciente declaración pública de la estrella de Marty Supreme de que “a nadie le importa” el ballet y la ópera.

“La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Me han dicho que hay preocupación por ataques tanto de la comunidad de la ópera como del ballet”, dijo O’Brien, cuando parecía que se referiría a un conflicto bélico.

La cámara enfocó entonces a Chalamet, quien aparecía sonriendo junto a su novia, Kylie Jenner.

“Están enojados porque dejaste fuera el jazz”, añadió O’Brien.

Chalamet, nominado a mejor actor, se mantuvo alejado de la prensa desde la alfombra roja, y fue captado entre el público cuando se hizo el chiste sobre sus comentarios. Hasta semanas antes de la ceremonia, él era uno de los favoritos para ganar el Oscar.