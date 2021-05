Recuerdan en redes romance de Diego Boneta y Michelle Salas

“Michelle es una tipaza. Muy guapa, muy buena onda. La acabo de conocer allá (por Los Ángeles). Nos estamos conociendo, pero no me pela, espero me den tips”, confesó luego el actor en la tv, quien por entonces no tenía noción de que iba a ponerse en la piel del músico años más tarde.

Del otro lado, ella siempre optó por un perfil más reservado. Eludía toda pregunta acerca de Boneta y sonreía cuándo hacían alusión al romance. Pero según las crónicas de aquellas épocas parecía que la relación iba para cosa seria, ya que hablaban incluso de que él visitaba joyerías en busca de un anillo.

Al final, aquel acercamiento no prosperó. Quedó como parte del pasado. Y ninguno de los dos se refirió más al tema. Hoy solo lo une el lazo con el cantante y la exitosa serie que reavivaron la vieja historia.