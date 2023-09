Algunos de los éxitos adicionales que seguramente se estarán escuchando en las listas de reproducción de sus fans son Amar y querer, El triste, La nave del olvido, Almohada, He renunciado a ti, Gavilán o paloma, Si me dejas ahora, Preso, 40 y 20 y Desesperado , entre muchas otras.

“Yo te vengo a decir amor mío, gracias amor mío, y espérame en el cielo corazón. Le ruego a Dios por favor que en el momento que él quiera me recoja, pero esté así, arregladita, bonita, con mi pijamita bonita y todo, y cualquier noche de estas te caigo en el cielo corazón”, expresó Anel.

En entrevista para el programa Hoy , su ex esposa Anel Noreña compartió unas breves palabras en este cuarto aniversario luctuoso del cantante, en donde un principio aparece en el cementerio

Ya en la charla con los conductores del programa, Anel compartió que siempre lo esperó, que la pasó muy mal por muchos años, pasando más de 30 años de su separación, dejando de comunicarse con ella.

“El dio su vida por su público, por su familia, pero su público para él fue muy importante, entonces estaban todos allá afuera el día que llegó a México, todo mundo salió a recibir a José y a decirle bienvenido, hoy no estamos de luto, no estamos tristes, estamos festejando, hoy hay una verbena en su colonia”, detalló Anel.

En este día tan significativo puso punto final al distanciamiento con su hija Marisol Sosa. “Ya le he dicho a Marysol varias veces que ya me perdonen, pero yo comprendo que de la única forma que ella puede vivir es la vida, estando enamorado, que tal si está enamorada y no le da espacio a nada más que a su marido y a sus hijitos, pues hay muere, y la verdad que bueno”, señaló Anel.