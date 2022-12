Recupera Silvia Pinal el dinero del banco que no le permitía retirarlo

“No es lo que hicieron, no tenían poderes para nada, ni exigían nada que diera o entregara. Eso era un muchacho que decía que la firma no era igual, cosa absurda porque necesitaba firmar y le dije ‘ábrela’, y firmé y firmó él, y ya me dijo ‘a pues sí es verdad, es igualita, claro’”, contó la madre de Alejandra Guzmán.

La primera actriz Silvia Pinal denunció hace un par de días que una institución bancaria le complicó la vida al no permitirle acceder al dinero que tenía guardado.

“Fue todo porque ella pedía su chequera desde principio de año, y no nos la entregaban, y no nos la entregaban, decían que tenía que actualizar su cuenta, la actualizamos, y de todas maneras ponían muchas trabas para los movimientos. Si queríamos hacer pagos de nómina, todo eso, y resulta que no nos aceptaban los cheques”, explicó.

Finalmente, Ramos destacó que debido a la poca empatía de los empleados es que optaron por retirar todos los fondos de la matriarca de la dinastía Pinal de ese lugar.

“A fuerzas querían un poder notarial, la señora no acepta entregarle el poder a nadie, el trato fue muy inhumano y al principio no nos querían aceptar la huella porque decían que su huella ya no servía, entonces abrimos la cuenta en otro banco, para que ella pudiera llevarse el dinero de ahí”, dijo al respecto.