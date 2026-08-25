Recuperará Pablo Lyle su libertad el 29 de diciembre

Según explicó Charry durante la emisión del programa, el proceso fue desechado debido a que las partes involucradas no se presentaron ante la corte.

La actualización sobre su situación legal de Pablo Lyle llega además después de que un juez desestimara la demanda civil que la familia del fallecido había presentado en su contra.

De acuerdo con información de la periodista Tanya Charry en el programa El Gordo y La Flaca, el actor podría recuperar su libertad el próximo 29 de diciembre, tras cumplir la sentencia que recibió por homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, ocurrida cuatro días después del altercado vial que ambos protagonizaron el 31 de marzo de 2019.

La condena de Pablo Lyle en Estados Unidos está cada vez más cerca de llegar a su fin.

La demanda había sido presentada en 2024 por el hijo de Hernández y buscaba una indemnización de al menos un millón de dólares por daños y perjuicios, gastos funerarios y una compensación para la novia del hombre fallecido.

De acuerdo con lo explicado en el programa, los demandantes llevaban “mucho más de 10 meses” sin realizar acciones dentro del proceso, situación que llevó a la defensa de Lyle a solicitar que el caso fuera desestimado.

La familia de Hernández habría tenido un plazo de dos meses para explicar ante el juez las razones de su inactividad. Sin embargo, según la información presentada por Charry, “no presentaron nada”, por lo que el proceso civil fue desechado.

“Y de repente no sabía y no estaba seguro si iba a compensar lo que él iba a obtener de Pablo si ganara una demanda, porque es claro en estos momentos que él tiene seis años sin producir dinero y su familia no tiene el suficiente como para pagar esta cantidad que estaban exigiendo”, declaró la periodista.

Más allá de la resolución de esta demanda, la fecha que ahora concentra la atención es la del 29 de diciembre de 2026, cuando Pablo Lyle terminaría su condena. Tanya Charry afirmó que el actor “será un hombre libre” a partir de las 12 de la noche de ese día.

Aunque el fin de la condena representa un cambio importante en la situación del actor, su salida de prisión no significaría el final de sus asuntos legales en Estados Unidos.

“Ahora que Pablo obtenga su libertad, deberá enfrentar otro proceso: el de deportación hacia México”, explicó Charry en el programa.

La periodista agregó que, de acuerdo con sus fuentes, este procedimiento migratorio podría comenzar “unas semanas antes” de que concluya oficialmente su sentencia, con la intención de evitar que Lyle permanezca más tiempo privado de su libertad y evite cumplir los años de libertad condicional.

Pablo Lyle fue sentenciado en febrero de 2023 a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional, después de ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

El incidente ocurrió el 31 de marzo de 2019, cuando el actor tuvo un altercado vial con Hernández en Miami y lo golpeó en el rostro. El hombre, de origen cubano, murió cuatro días después en un hospital.